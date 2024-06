La broma de Ponce a Broncano sobre su contrato con TVE: “Los españoles han juntado 14 millones para lo que quieras”

María Galiana y sus confesiones sobre la duración de Cuéntame no fueron las únicas protagonistas, este lunes, de La Resistencia. También tuvo su dosis de protagonismo Jorge Ponce. En su caso, por el guiño que hizo, en clave de humor, al tan comentado contrato de David Broncano y su equipo con TVE, cadena por la que ficharán la próxima temporada para ocupar el access prime time.

El guiño se produjo después de que Ponce dijera que las elecciones europeas habían tenido muy poca participación en nuestro país, y que lo que de verdad estaban esperando los españoles era votar en la encuesta anual de “con qué famoso te irías de cañas”. Según el cómico, “Rafa Nadal, Iniesta y Penélope Cruz” parten una vez más como favoritos por delante de Broncano, al que no ve entre los más votados. “Cada famoso vale para una situación, y tú ahora no sales en lo de las cañas porque la gente se ha enterado de que tú no bebes alcohol”, explicó.

Aun así, Ponce se mostró “seguro de que todos los españoles te invitarían a ti a un zumo de melocotón si pudieran”, aunque en vez de hacerlo, han optado por otra acción: “Han preferido juntar entre ellos 14 millones de euros y que te compres tú lo que quieras”. Cabe recordar que 14 millones de euros es la cantidad que TVE destinará a cada una de las dos temporadas que ha firmado de La Resistencia, aunque la producción de la segunda dependerá de la audiencia que coseche la primera, como ya explicamos.

Broncano, como era de esperar, se rio con el comentario de Ponce, que explicó por qué, dentro de su broma, los españoles prefieren dar dinero al presentador antes que invitarle a un zumo de melocotón: “Porque se han puesto: 'A lo mejor lo quiere de mango, de melocotón, ahora quiere un agua... ¡Pues que se compre el chaval lo que quiera'!”. “Que no esté yo condicionado”, respondió Broncano, de nuevo entre risas.