'Cine de Barrio' cerró la etapa de Alaska con Inés Ballester: “Tengo muy buenos recuerdos en TVE”

Cine de Barrio inauguró temporada este sábado con un importante cambio del que la audiencia no tardó en percatarse. El veterano programa de TVE estrenó presentadora: desde este fin de semana, Inés Ballester sustituye a Alaska al frente de las cámaras.

“En esta nueva etapa vamos a hablar de cine y televisión, pero también de sentimientos, de buenos recuerdos”, empezó diciendo la periodista valenciana, que saludó a los espectadores desde la playa de la Concha con motivo del Festival de Cine de San Sebastián.

Buenos recuerdos, dijo, como los que guarda de su etapa en TVE. En la cadena pública ha presentado programas como Por la mañana (2002-2008), El día por delante, Saca la lengua y Amigas y conocidas, entre otros.

No hizo falta, por lo tanto, más presentación que esta de aparecen ante la cámara. El público la conoce de sobra.

Pero es posible que la audiencia se quedara descolocada ante el inesperado cambio, pues Alaska no tuvo oportunidad de despedirse. La cantante, que llevaba tres años al frente del icónico formato que se emite cada sábado en La 1, ha cerrado esta etapa sin querer.

“Nunca hubiera dejado de presentar Cine de Barrio voluntariamente”, sostiene. “Los que me conocen saben que para mí ese programa es vocación más allá de lo profesional. Me entristece muchísimo no seguir formando parte de ese proyecto”, lamentó en su cuenta de Instagram tras conocerse que se le había buscado sustituta.

No está claro si TVE decidió retirarla del programa al conocerse que iba a empezar a colaborar con Ana Rosa Quintana en TardeAR.