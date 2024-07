Cristina Pardo: “Para mucha gente seré del PP, para otros una izquierdosa peligrosa”

Con el curso televisivo 2023-2024 recién finalizado, Cristina Pardo ha hecho balance de cómo ha sido para ella una temporada en la que ha vuelto 'duplicarse' en Atresmedia gracias a Más vale tarde y El Hormiguero, y con especial atención a un contexto político que ha marcado su participación en ambos programas.

“Antes se podía hablar de política y ahora la situación está más crispada. Hay más crispación, sí, pero no solo en televisión, sino que hay más polarización en la sociedad”, comenta la presentadora y periodista en una entrevista a Informalia, donde se manifiesta como una persona que “relativiza mucho la política” y eso le ayuda a transmitir la actualidad de forma “menos dramática”.

“A mí, desde luego, no me va la vida en ello. Me da exactamente igual. Para mucha gente seré del PP, para otros seré una izquierdosa peligrosa... Las posibilidades que tenemos de hacer que la actualidad sea menos dramática es porque no nos va la vida en que a un dirigente político le vaya bien o mal”, afirma.

Preguntada sobre cómo lleva la repercusión que tienen sus opiniones en la tertulia política de El Hormiguero, Cristina Pardo asegura que no le dan “dolores de cabeza”: “Al principio, las críticas te afectan más, pero ahora no. Valoro las que están argumentadas, pero las que no lo están... Cuando cubría el PP me consideraban una roja rojísima y ahora hay gente que pensará que soy de la fachosfera, pero me da igual. Analizo la actualidad en función de lo que me parece más sensato en función de la información que tenemos los periodistas”.

Por último, y sin salir de su colaboración en el programa de Antena 3, valora la llegada de David Broncano a La 1 para competir directamente con ellos: “Se lo tendrías que preguntar a Pablo Motos, pero yo creo que no. ¿Por qué? No hay que tener miedo a la competencia. Cada uno hace su programa y los espectadores deciden con el mando a distancia, que es más democrático que los comentarios en redes, los vómitos habituales o los trending topics”.