Danielle Fishel, Topanga en ‘Yo y el mundo’, anuncia que padece cáncer de mama

Danielle Fishel saltó a la fama por su papel de Topanga Lawrence en la serie Yo y el mundo (Boy Meets World) que se estrenó en 1993 y se emitió durante siete temporadas en la cadena estadounidense ABC y que ahora se puede recuperar en Disney Plus.

La actriz tuvo uno de esos papeles inolvidables para varias generaciones gracias a esa ficción en la que el protagonista, interpretado por Ben Savage, se enamoraba de ella.

Tras dicho papel siguió trabajando en series y películas como Escuela de novatos, Riley y el mundo o Boiling Pot. Hasta que en la actualidad, con 43 años, presenta el podcast Pod Meets World, junto a Rider Strong y Will Friedle.

Ha sido en su propio programa donde Fishel ha anunciado su dolencia: ''Recientemente me diagnosticaron DCIS, que significa carcinoma ductal in situ, que es una forma de cáncer de mama. Es muy, muy, muy temprano, técnicamente es la etapa cero“, aclaraba en la entrega del pasado 19 de agosto.

“Voy a seguir un tratamiento de seguimiento. He tenido que tomar muchas decisiones en los últimos días'', narraba señalando que padece ”CDIS de alto grado con microinvasión“ y por ello está considerando una cirugía para extirparlo.

La actriz confesó que había barajado el no hacerlo público pero decidió contarlo para concienciar a la población de la importancia de hacer revisiones anuales: “Lo detectaron tan, tan, tan temprano que voy a estar bien. Quiero compartir esto porque espero que anime a cualquiera a ir a las revisiones. Si es hora de tu cita, si nunca has tenido una cita antes, acude. Si tienes que descubrir que tienes cáncer, averígualo cuando esté en la etapa cero, si es posible'', recalcaba.

Para acabar, Fishel aseguraba que aún le faltaba tener más información: ''Aún no tengo todas las respuestas pero intentaremos que no afecte a las cosas, aunque existen posibilidades de que tengamos que suspender algunas cosas dependiendo de los tratamientos a los que me someta'', por ello aún tiene que visitar al oncólogo y hacer más pruebas, zanjaba.