El desliz de Broncano al desvelar un invitado que 'La Resistencia' no había anunciado: “Esto se borra”

Myke Towers visitó por primera vez La Resistencia este miércoles, 28 de junio, para hablar de sus nuevos proyectos y hacer balance de su carrera en la música. El puertorriqueño también cantó junto a Grison, ante un público que apludió su actuación.

David Broncano habló con él sobre su carrera, pero también sobre béisbol, relaciones sexuales y los featuring que había hecho con otros artistas. “¿Puedes ser el artista que mejores featuring ha hecho?”, preguntaba el presentador y el invitado respondía con humildad:

“No sé si el mejor, pero sí estoy rondando de los mejores. Cada vez que me junto con Jhay Cortez, Eladio y Karol G me gusta mucho”, dijo. Incluso añadió que el tema que hizo con Prince Royce llamado 'Carita de inocente' era uno de los que levantó al público.

Pero no fue ese artista el que llamó la atención de Broncano, si no Eladio Carrión del que dijo lo siguiente: “Estuvo Eladio hace poco aquí ¿no?”, y Grison rápidamente señaló que “no, no, no”, mientras a Ricardo se le salían los ojos de las órbitas. A lo que el presentador corregía: “Ah, bueno, no perdón. Vaya liada, vaya liada, esto se borra, esto se quita”.

Y así lo hicieron en el tuit que publicaron en la cuenta oficial del programa, donde compartieron el momento de la entrevista pero sin el deliz de Broncano, que sí emitieron en el programa al completo:

¿Puede que @myketowers sea el que mejor artista con mejores featurings? Puede ser, no. Lo es. Es que es es poner la M en Spotify y sale su nombre. Hace canciones a otro nivel. pic.twitter.com/aio87c8Fsp — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 28 de junio de 2023

Continuaron con la entrevista, pero cuando volvió a salir el nombre de dicho artista a Broncano le salió la risa nerviosa: “La he liado un poco pero bueno, no pasa nada”, lamentó.