'El musical de tu vida' ya tiene fecha de estreno en Telecinco con Carlos Sobera

El musical de tu vida se estrenará en Telecinco el miércoles 13 de septiembre a las 22:45 horas. El nuevo formato de entretenimiento de Carlos Sobera se suma a la batería de novedades que desplegará Mediaset a lo largo de la próxima semana, en la que también verán la luz Cuentos chinos, Vamos a ver, La mirada crítica y Gran Hermano VIP.

En la noche del miércoles competirá contra The Floor (Antena 3), el cine de La 1, y el estreno de Desmontando (laSexta).

El musical de tu vida es la adaptación del formato belga The Musical of your Life, que combina el talk show con la superproducción clásica del género musical al más puro estilo Broadway.

Cada semana rendirá homenaje a un invitado famoso, que repasará su vida en una entrevista en profundidad y podrá revivir momentos memorables, cruciales e incluso inesperados de su experiencia vital a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados por profesionales de acreditada trayectoria en el género.

Entre los que ya tienen confirmada su presencia están Lolita Flores, Miguel Bosé, Tamara Falcó, Paulina Rubio y Ana Obregón.