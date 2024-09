Una ex compañera de universidad de la reina Letizia desveló a Broncano que “no se quería casar y era muy de izquierdas”

Durante la charla habitual de David Broncano con el público de cada entrega de La Revuelta, este martes, se topó con una sorpresa: una excompañera de universidad de la reina Letizia.

El presentador no se aguantó las ganas de preguntar cómo era la monarca durante sus años como estudiante de periodismo: “Era muy guapa y muy lista” empezó explicando la implicada, que aseguró que no le hacía falta copiar en los exámenes.

Pero lo más llamativo de la confesión fue cuando recordó algunas de las ideas que tenía Ortiz: “Decía que nunca se iba a casar. Además era muy de izquierdas”. Al escucharlo, Broncano y los presentes se echaban a reír y aplaudir.

La mujer del público lamentó no poder seguir hablando porque si no le iban a cortar sus palabras en la emisión, pero el presentador le aseguró que no y ella continuó: “Cinco años estuvimos estudiando juntas y hemos bebidos juntas también. Una vez nos emborrachamos viendo un mitin del PP, con Aznar haciendo campaña”, expresó.

Seguidamente, Broncano le pidió que mandara un mensaje a la reina y así lo hizo ella: “Letizia me alegro que los cinco años de periodismo al menos me hayan servido para salir en La Revuelta. De alma soy actriz pero estudié periodismo en la pública. Un beso Leti”.

No fue la única reivindicación de la noche a la escuela pública, también hubieron otros presentes entre los espectadores que regalaron a los invitados una camiseta en la que apoyaban “la escuela pública para todos”.