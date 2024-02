'GH Dúo' tiñó a Manuel como Ismael Beiro, hundió a Ana María Aldón y descubrió al sex symbol de la edición

El cuarto Debate de GH Dúo se centró en los posicionamientos, tanto de los concursantes como de los defensores desde plató, que se decantaron por quién querían ver fuera de la casa de Guadalix. Ivana y Mayka fueron las que más votos acumularon, mientras que Marta López y Ana María solo vieron a un compañero tras ellas.

Algo que no frenó la caída de la ex de Ortega Cano que vivió su peor noche. Entre las críticas de Marta hacia todo lo que opinaba, y algún machaque más, la concursante acabó asegurando que se le habían quitado las ganas de seguir en el reality: “La semana pasado ya no estaba disfrutando al autonominarse Marc. Esta semana la estaba disfrutando hasta hoy. Pero tengo bajones como todo el mundo. Hago mi concurso y haré lo que tenga que hacer hasta que la audiencia quiera”, lamentó.

Ion Aramendi hizo lo posible por animarla, pero no resultó efecto y continuó el resto de la entrega con el rimmel corrido y una actitud totalmente derrotista.

Manuel: "Me pongo detrás de Ivana porque hemos tenido más de una discusión y hay cosas que no entiendo de ella" #GHDúoDBT4 pic.twitter.com/D9R8cy14fg — Gran Hermano (@ghoficial) 4 de febrero de 2024

Los que estuvieron de mejor humor fueron Manuel y Finito. El primero se había hecho un cambio de look muy al estilo Ismael Beiro: con el rubio platino en un pelo más corto. De hecho, al arranque de la edición aseguró que el andaluz siempre había sido su ídolo. ¿Querrá emularle para ganar como él?

Mientras que el hermano de Keroseno se alzó como el “sex symbol” de la edición tras mostrar unos vídeos en los que casi todas las chicas de la casa se mostraron de acuerdo en que tiene un atractivo especial. Ivana ya lo había confesado, pero en esta ocasión se sumaron Lucía y Mayka.

Efrén: "Yo no tenía ninguna relación con Marta. Juntamos posturas después de tres años porque vino a pedirme perdón" #GHDúoDBT4 pic.twitter.com/ngVs6ybMZt — Gran Hermano (@ghoficial) 4 de febrero de 2024

Finalmente, Efrén pudo hablar lo que no le dio tiempo en la gala pasada al ser el segundo expulsado: “No creo que Marta tuviera la responsabilidad de que me expulsaran pero lo que no he entendido es que si tanto me quiere, ha tenido 3 semanas para conversar conmigo a solas y lo único que ha hecho es criticarme por toda la casa y nunca ser lo real y sincera que creía que era”, lamentó sobre la que había sido su compañera.