'GH Dúo' salvó a la favorita, detalló las expulsiones del jueves y sancionó a Asraf y Elena: “¡Basta de pitorreo!”

GH Dúo sigue sorprendiendo a sus seguidores con nuevos cambios en su mecánica. Si ya anunciaron que el jueves habría una doble expulsión, este martes Ion Aramendi detalló la diferencia entre cada una de ellas:

“La soberana será más soberana que nunca. De los cuatro nominados que se juegan la expulsión del jueves, el más votado será el que se vaya” empezó diciendo en referencia a Manuel, Marta, Marc y Manuel, porque Lucía fue la salvada de la noche.

Y continuó con la explicación: “Pero esa misma noche abriremos una votación exprés para que votéis al que más os sobre en la casa, sin nominados, podréis expulsar al que queráis”, algo de lo que los concursantes no tienen ni idea. Como tampoco saben que en esa gala se disolverán “las parejas y se concursará de forma individual”.

Marta sigue nominada y Lucía es salvada. ¿Qué os parece este momento?



🔁 Con Lucía hasta la final

— Gran Hermano (@ghoficial) 31 de enero de 2024

No fue esta la única “mala” noticia para los concursantes, también Aramendi se dirigió a ellos para volver a advertirles de que el cumplimiento de las normas es obligatorio y el no hacerlo conlleva consecuencias. “Basta de pitorreo” señaló.

Y es que, si anteriormente les habían llamado la atención por usar la suite de la forma que ellos querían, ahora era el robo de dulces lo que la dirección no podía permitir: “Os avisé claramente que habría graves consecuencias si no devolvíais todo lo dulce, y algunos no lo habéis cumplido”.

Por lo que, mientras algunos concursantes pudieron recibir llamadas de sus más allegados, a Elena y a Asraf no se lo permitieron, provocando las lágrimas de la madre de Adara por creer que había arrastrado a su compañero a tal situación. Aunque cabe recordar que los dos (por una cosa o por otra) habían hablado con familiares hace pocos días.

La nueva encrucijada de los concursantes

Si en la gala anterior habían tenido que nominar poniéndose de acuerdo entre las parejas, para que uno se salvara y el otro ocupara la lista negra, en este martes volvieron a ponerles al límite al pedirles que decidieran cuál de los dos podía recibir una llamada.

Ana María cedió el privilegio de la llamada a Marc, tras haberle casi forzado a salir nominado. “Él lo necesita mucho más que yo”, dijo entre lágrimas.

El trío se decantó porque hablara Lucía con su hija, aunque ella señaló que “la niña no habla”, pero Manuel insistió: “Bueno pero algo dirá joe”. Una amiga le llamó, ella le preguntó por la hija lo primero e insistió en que se acordarán de la vacuna.

Keroseno dejó que Ivana tuviera la llamada y habló con Finito tras ver vídeos en los que ella decía sentirse atraída por él, pero él no le comentó nada sobre eso. Y Efrén también cedió ese privilegio a Marta López.