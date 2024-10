'Gran Hermano' frenó en seco los comentarios machistas “intolerables” de Adrián y Óscar: “No va a ocurrir dos veces”

Gran Hermano aprovechó la entrega de este martes para frenar en seco los comentarios machistas “totalmente inadmisibles” de Adrián y Óscar durante los últimos días. Así como también abroncó al resto de concursantes que quisieron “quitarle hierro al asunto” pidiendo a Maica que no le diera más bola a lo ocurrido.

Jorge Javier Vázquez dejó que la audiencia viera las palabras que pronunció Adrián a Maica “totalmente inadmisibles” para entender el contexto.

En las imágenes se vio una discusión entre ambos por la limpieza. Un tema que se alargó durante varias horas, hasta que en el sofá ella le pidió que no le hiciera “bajar dónde él quería”, refiriéndose a que no le daría la razón, pero él respondió en otro tono: “Mejor no te bajes no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te conviertas en mujer”.

Tales palabras sentaron muy mal a la joven que tuvo que salir al patio para tranquilizarse, mientras Edi la siguió para pedirle que no siguiera con el comentario por si el equipo tomaba medidas contra Adrián. Por todo ello, el presentador se dirigía a los concursantes:

“Adrián ayer tuviste un comentario machista hacia tu compañera Maica de tremenda gravedad. Tu conducta fue intolerable, pero también la de todos aquellos que anoche quisisteis quitarle hierro al asunto porque no se puede restar importancia a unas palabras como las que pronunciaste. Un comentario como ese hacia una mujer es inadmisible e intolerable tanto en esta sociedad como en Gran Hermano”.

A lo que el concursante respondió: “Quiero pedir disculpas a Maica, a mis compañeros y a todo el mundo. Fue un comentario desafortunado, pero creo que en un mes todo el mundo ha visto como soy. Siempre he tratado al sexo opuesto con delicadeza, cariño y respeto. Ayer cometí un error, no es justificable, lo asumo pero eso no me define como soy”. Para continuar con el esperado argumento: “No me considero una persona machista porque me he criado entre mujeres y me han dado valores muy buenos”.

Aun así, Jorge Javier advirtió en nombre del equipo del programa que sería la última vez que lo permitirían: “Lo que ocurrió ayer no se va a repetir. Gran Hermano condena este tipo de comentarios pensamientos y comportamientos, y lo sabéis antes de entrar en la casa. Ha ocurrido una vez pero no va a ocurrir dos veces, si vuelve a darse una situación dentro de la casa la persona que lleve a cabo este acto será expulsada disciplinariamente de forma inmediata”.

Momento en el que también se dirigió a Óscar por el alegato que hizo contra Lucía el pasado domingo: “Estas palabras también van por ti y por tus desafortunadísimas palabras contra Lucía. Tus comentarios estuvieron totalmente fuera de lugar”. Algo que el concursante reconoció:

“Le pedí perdón en el momento, cuando me di cuenta, y agradecí su comprensión aquella noche. Estuve completamente fuera de lugar y desafortunado y agradecer a mis compañeros que estuvieron apoyándome y ayudándome a reflexionar sobre lo ocurrido. No volverá a ocurrir”, aseguró.

Finalmente, Jorge Javier zanjó la conversación haciéndoles reflexionar: “No comprendo que superéis los límites de una discusión con este tipo de comentarios. El respeto debe estar por encima de todo. Espero que recapacitéis”.