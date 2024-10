'Gran Hermano' logró la autocrítica de Elsa entre lágrimas y enumeró a los 6 primeros concursantes salvados

La cuarta gala de Gran Hermano 2024: límite 48 horas anunció a los concursantes: “Entre vosotros ya hay una persona que tiene las horas contadas”. Y es que, la audiencia continúa votando para lograr el casting definitivo que se conocerá el jueves.

Por ello, este martes, Jorge Javier Vázquez enumeró hasta seis nombres que habían logrado la continuidad en el reality. Mientras que los otros 13 continúan en peligro.

Por otra parte, Nerea y Luis no sufrieron demasiado los nervios de esa elección, ya que el programa les dejó disfrutar de su primera hora sin cámaras, ya como pareja descubierta.

Mientras en plató también contaban Elsa, la primera expulsada que el pasado domingo no logró hacer demasiadas reflexiones sobre su paso por la casa de Guadalix, pero este martes ya tenía las ideas más claras.

Los seis primeros elegidos para el casting definitivo

Jorge Javier fue pidiendo que en grupos de tres y cuatro concursantes acudieran a la sala de expulsiones para descubrir quién era el elegido de la audiencia para continuar en el concurso.

Tras decepcionar a unos y alegrar a otros, el quinteto estuvo compuesto por Ruvens, Javier, Violeta, Óscar y Lucía. Casi al final de la entrega, el presentador anunció a otro más.

“Uno de vosotros ha sido elegido por el público para que esta noche se convierta en uno de los 17: ¡Jorge!”, una noticia que celebró con lágrimas y abrazado a Violeta.

Elsa, en plató: “Al ver vídeos míos fuera me di cuenta”

Elsa regresó al plató con las ideas mucho más claras de las razones que pudo haber tenido la audiencia para expulsarla y fue respondiendo a las cuestiones.

Preguntada por las críticas que hacía de Violeta cuando estaba a solas con Edi: “Sentía que no tenían los mismos sentimientos el uno hacia el otro. Creo que ella quería conocerle a él para algo más pero él solo era atracción física”.

Tras escuchar unas palabras de Óscar en las que lamentaba haber acabado mal con ella, Elsa se emocionaba: “Yo sentí que le hizo ilusión encontrar a una vasca en la casa, sentí un apoyo en él. Se portó muy bien conmigo, siempre pendiente de mí, y me da pena cómo hemos terminado”.

Añadió que ahora cae en que “no ha habido un problema entre los dos, solo nos distanció lo de Maica. Me gustaría tener una conversación fuera”, aseguró.

Además, confesó que al salir de la casa, su amiga le enseñó vídeos de su paso y pudo hacer autocrítica: “Me di cuenta de que me había pasado, esa imagen y otras circunstancias me hicieron pensar en cambiar un poco el ser tan brusca. No lo que digo pero sí las formas”.

Palabras que Jorge Javier aplaudió y le dio un abrazo en señal de felicitación por la reflexión a la que había llegado: “Esto también es Gran Hermano. Ir, verse y no gustarse”,