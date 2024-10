'Gran Hermano' salvó a un nominado y sorprendió con una Maite arrepentida (pero no mucho)

El quinto Debate de Gran Hermano 2024 fue el primero con los 17 concursantes definitivos del casting. Ion Aramendi contó con Maite en plató, tras haber sido expulsada el jueves, con una actitud muy distinta.

Además, el presentador anunció una “noticia bomba”, la de que Nerea y Luis habían estado a punto de romper en las últimas horas. Tras las dudas de la joven de su está “totalmente enamorada” o ya no siente eso. Algo que acabó con la declaración de ambos, que firmaron la paz.

También pusieron fecha para la posible hora sin cámaras entre Edi y Violeta. Los dos habían comentado disfrutar de una y, probablemente, se cumpla su deseo el próximo domingo, que será el cumpleaños de la concursante.

Los sorprendentes porcentajes ciegos y el primer salvado

Tras la autosalvación de Laura de la lista de nominados, los que quedaron en peligro fueron Javier, Jorge, Juan y Vanessa. Un cuarteto que se quedó con la boca abierta al ver los porcentajes ciegos: 61%, 31%, 65 y 2%.

“¡Hay mucha diferencia, qué disparate!” comentaron todos los presentes al ver la gráfica de votaciones de la audiencia. Números que tensaron aún más los posicionamientos que les siguieron:

Contra Vanessa se situaron Ruvens, Óscar, Edi, Manu, Laura, Jorge y Juan. Contra Jorge se mostraron Lucía, Silvia, Luis, Nerea, Daniela y Vanessa. Mientras que Juan solo presenció a Violeta y Maika en contra. Y Javier fue el único que no quiso nadie que se marchara.

Tras la presión de los posicionamientos, Silvia descubrió que era el “big bro” de la semana, por lo que tenía el poder de la salvación. Ella lo ejerció y sacó a Vanessa de la lista negra.

Maite, en plató: “No me reconozco en los vídeos”

Aunque varios colaboradores aseguraron que intentarían no ser muy bruscos con Maite, la realidad es que tampoco se cortaron la lengua al tenerla delante.

Belén Ro fue la primera que quiso dirigirse a ella: “De tu salida nos hemos alegrado 46 millones de espectadores, porque nos has llamado tontos y retrasados y espero que rectifiques”, dijo en referencia a un momento en el que la expulsada criticaba a la audiencia que seguía el 24 horas.

Maite justificó su comentario por los “muchos ratos muertos y pensaba que si mucha gente nos veían en esos momentos... pido disculpas a toda España y no ha sido con mala intención, me dejé llevar”.

Por otro lado, Frank Blanco lamentaba que hubiera “pasado de súper favorita a súper rechazada y has tenido toda la culpa tú”. Algo que ella tampoco aceptaba totalmente: “He tenido mis momentos buenos, también los malos. No me reconozco en los vídeos, ahí se magnifica todo. Allí todos jugaban y no tenía un buen apoyo”.

Llegado el turno de Marta Peñate: “Estás fuera por mal educada y no tener un ápice de empatía con nadie. Siendo la primera salvada te dimos poder y te convertirse en una tirana”, sentenció