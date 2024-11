Iñaki y Nico Williams opinaron que mejor no preguntar sobre racismo o feminismo y una socióloga les replicó en directo

Iñaki y Nico Williams fueron los invitados de este miércoles, 6 de noviembre, en La Revuelta. Los futbolistas hablaron de su carrera profesional, de sus derrotas, de sus victorias y de sus planes de futuro.

Se jugaron a 'piedra, papel, tijera' quién de los dos respondía a las preguntas clásicas y le tocó a Nico. Este dijo que tenía en el banco entre 5 y 6 millones de euros y que había disfrutado de unas 14 relaciones sexuales este último mes.

Antes de que se marcharan, David Broncano también quiso saber su opinión sobre la pregunta que estuvo haciendo hasta que Paz Vega sugirió que la eliminara: “¿Eres más racista o más machista?”. La actriz explicó que las respuestas vanalizaban unos temas tan complicados y los deportistas respondieron en la misma línea:

“Depende de cómo se tome la gente el contexto de la respueta. Son dos temas que, a dia de hoy, la gente está sufriendo y depende de cómo respondas puede hacer sentir mal a una persona u a otra. En mi opinión yo no haría esa pregunta”, dijo Iñaki. Nico opinó como su hermano aunque dudó más: “Ahí ves la cara de las personas de cómo son también”.

Momento en el que la elegida del público para tumbarse en la colchoneta cogía el micro y se sumaba al debate: “Soy técnica en igualdad y profe en sociología en la universidad y me gustaría que sí que hicieras la pregunta”, empezó pidiendo a Broncano. “Se necesita esa reflexión, es algo sistemico que está ahí, que todos somos un poquito de eso, o mucho, por desgracia”.

Y añadió: “Todos vemos en las encuestas que el miedo de los españoles es la inmigración, el feminismo y los okupas. Es necesario que hagas esa pregunta para que la gente reflexione sobre sí misma, qué actitudes tiene y que las cambie. Que se invierta en educación, sobre todo”, zanjó. Palabras que convencieron a los invitados: “Es que te contestan así, qué le vas a decir”, aseguró Iñaki.

Los hermanos, entonces, argumentaron: “Es un debate que está ahí y es complicado. Si me preguntan a mí te sabría contestar pero hay gente a la que no le hace gracia porque se esconde y no quiere mostrarse. Hay mucho lobo con piel de cordero”. A lo que Grison añadió: “¡Que se lo digan a Errejón”.

Para finalizar, Broncano concluyó: “La parte de hacerla es para reflexionar un poco sobre eso. Al final son tres opiniones bastante válidas, me quedo como estoy pero gracias”, bromeó y les despidió.