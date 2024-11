José Pablo López: “Propuse contratar a Broncano sin que nadie me lo sugiriera, tampoco el presidente del Gobierno”

Los futuros consejeros de RTVE han empezado este martes a pasar por el Congreso para hacer su “examen” de trámite en el que exponen sus ideas y proyectos de gestión para la corporación pública. Y todos los ojos se han centrado en el gran favorito a ser próximo presidente, José Pablo López.

El exdirector de contenidos de la cadena pública que fue cesado por la expresidenta interina Elena Sánchez (minutos antes de ser ella misma cesada) en el marco de la negociación para fichar a David Broncano se ha referido precisamente a esa gestión, que ha acabado siendo un éxito absoluto para La 1 de TVE con La Revuelta.

“No lo he dicho en los últimos siete meses y creo que, a lo mejor aquí, viene bien decirlo. Yo estuve detrás de la contratación de David Broncano. Es más, yo lo propuse, lo confieso, y lo propuse sin que nadie me lo sugiriera, tampoco me lo sugirió el presidente del Gobierno”, ha zanjado, por las acusaciones que hizo y sigue haciendo la derecha mediática sobre que el fichaje del cómico fue una orden directa de Pedro Sánchez y La Moncloa.

En su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, ha afirmado que cree haber “demostrado durante este tiempo” que tiene “criterio” y “autonomía en las decisiones” que toma. “Le tengo que decir ahora con la visión de mes y medio, dos meses, que acertamos, no solamente yo, sino también mi equipo que me apoyó en esta decisión”, ha subrayado el candidato propuesto por el PSOE.

“Acertamos plenamente con la incorporación de David a la tele pública por una razón. No solamente porque ha cambiado las noches de La 1, sino porque ha ensanchado la audiencia de la televisión en este país con públicos que habían abandonado por completo la emisión lineal. Creo que eso es algo que debemos poner en valor y que es bueno para todos, no solo para televisión pública, es bueno para la pública, para la privada y para el conjunto del sector audiovisual”, ha concluido.