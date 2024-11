Los futuros consejeros de RTVE empiezan a exponer sus ideas en el Congreso, con José Pablo López al frente

Tras consumarse el nuevo reparto político del Consejo de Administración de RTVE, con el que el Ejecutivo se garantiza tener la mayoría junto a sus socios de gobierno reduciendo la presencia de la oposición, este martes han empezado las comparecencias de los 11 candidatos propuestos en el Congreso ante la Comisión Consultiva de Nombramientos. Recordemos que los 4 consejeros restantes, para cerrar los 15 definitivos, serán designados en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y podrá nombrarlos sin necesidad de acuerdo.

Los 11 seleccionados por el Congreso son 5 a propuesta del PSOE (el exdirector de contenidos José Pablo López, la cantautora Rosa León, la exdirectora de Comunicación de Bolaños Esther de la Mata, la periodista Angélica Rubio y Mercedes de Pablos Candón), 2 por Sumar (las periodistas María Teresa Martín, vinculada a Comisiones Obreras, y Marta Ribas, que forma parte de Esquerra Verde), y 1 consejero cada uno para Junts (Miquel Calçada Olliveras), ERC (Sergi Sol), Podemos (Mariano Muniesa) y PNV (María Roncesvalles Solana).

Todos ellos han acudido este martes al Congreso para su “examen” de trámite en el que tienen que exponer sus ideas y proyecto de gestión para la corporación pública. El principal nombre, por ser favorito a presidir RTVE, ha sido el de José Pablo López, exdirector de contenidos de la cadena pública que fue cesado por la expresidenta interina Elena Sánchez (minutos antes de ser ella misma cesada) en el marco de la negociación para fichar a David Broncano. El directivo ha afirmado que cree haber “demostrado durante este tiempo” que tiene “criterio” y “autonomía en las decisiones” que toma. De hecho, como recogemos en este otro artículo, ha ejemplificado con la contratación del cómico que ahora triunfa ya en La Revuelta para La 1: “Acertamos plenamente con la incorporación de David a la tele pública”.

En su intervención en catalán, Miquel Calçada ha afirmado que su formación académica, tanto en el ámbito periodístico y empresarial, como también en el campo del derecho y de la administración pública, le sirven como “un punto de partida adecuado” y le “capacita plenamente para las tareas” que espera poder desarrollar en el Consejo, creado para ser el “más diverso, más paritario y más plural”.

Conocido por el alias de 'Mikimoto' del que el mismo dice no renegar, se ha mostrado convencido de que “la manera más eficiente de mantener y aumentar la cuota de audiencia” de la radio y la televisión “pasa indefectiblemente por la producción de una información y unos contenidos de proximidad” para combatir la “infumedia” y ha puesto en valor al Centro Territorial de Sant Cugat (Barcelona). “Me parece que ya es la hora de que este Centro adquiera las capacidades por las que su talento y su experiencia están más que preparados”, ha afirmado, para después apostar por la promoción de la lengua catalana a través de RTVE, especialmente, entre niños y jóvenes, y agradecer que Junts, liderado por el “muy honorable” Carles Puigdemont, le haya propuesto como candidato.

Es reseñable que la portavoz de Junts Pilar Calvo ha abandonado la sesión tras examinar al candidato de su partido, Miquel Calçada 'Mikimoto'. “Le agradecemos que haya aceptado nuestra propuesta”, ha dicho.

Esther de la Mata, propuesta por el PSOE y hasta ahora directora de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quiere “contribuir a consolidar y ampliar” la protección tanto del pluralismo como de la diversidad en RTVE; la presencia de contenidos que “refuercen la lucha por la igualdad, el combate a cualquier forma de discriminación y el refuerzo de contenidos culturales y educativos que pueden convivir con otros contenidos informativos y de entretenimiento”; y la capacidad de innovación y de incluir nuevas voces y nuevos formatos.

“Creo en el periodismo como elemento esencial de la democracia, que informa a los ciudadanos y que incomoda, en ocasiones, a los poderes a los que investiga. Lo he entendido como la búsqueda de la verdad para ponerla al servicio de la ciudadanía. Así lo he entendido siempre y así lo he practicado desde el lugar donde me ha tocado estar en cada momento, con el respeto más absoluto por la profesión y por el servicio esencial que ejerce el periodismo para la libertad y la democracia en nuestro país”, ha afirmado la antigua directora de Comunicación de Félix Bolaños, quien se considera una defensora de lo público. En su opinión, RTVE tiene “excelentes” profesionales y programas de facturación propia, lo que “no está reñido con la búsqueda de nuevas ideas y de talento fuera de la organización, como hacen todas las televisiones públicas”, ya que es “importante” que los contenidos sean “competitivos”, que se cuente con una oferta que llegue a un público “muy amplio”. Para De la Mata, también es “absolutamente prioritaria la transparencia en la gestión de una Corporación que tiene un presupuesto público”.

La periodista y escritora Mercedes de Pablos, también propuesta por el PSOE, ha defendido que “los centros territoriales son los que hacen grande una red como la de RTVE, son ellos por su lucha, porque su realidad sea visible, los que hacen que sea un medio público para todos y para todas” y ha hablado del papel histórico de la radio. “La radio y televisión pública han demostrado en las últimas y dramáticas horas que es útil y necesaria como servicio público y herramienta de vertebración y vinculación”, ha afirmado, al tiempo que ha dicho que el Consejo debe “garantizar los recursos humanos y técnicos” que hagan posible que RTVE crezca y defender siempre su papel de servicio público.

De Pablos ha señalado que el Consejo de Administración “no ha venido, como el Reino de Taifas, a inventar cada uno su programa, su proyecto”. “Tiene que hacer un proyecto que sea plural y diverso, que represente la España que somos y que represente los diferentes perfiles que, sin embargo, yo considero que son de altísimo valor profesional, que vamos a formar parte con su anuencia de este Consejo”, ha zanjado.

También propuesta por el PSOE, la cantante Rosa León ha indicado que ha trabajado “bastantes años” en RTVE y que no es “una mujer ingenua”. “Sé que no es un organismo fácil y que las buenas intenciones pasan por muchos filtros de muchas clases hasta salir convertidas muchas veces en otra cosa. Pero todo lo que se trabaje para que RTVE salga fortalecida, merece la pena”, ha declarado, para después argumentar que “es un servicio público esencial y es esencial que siga siéndolo”. Según Rosa León, los periodistas de un medio público “no pueden ni deben ser presionados por intereses políticos ni económicos” y los programas culturales o de entretenimiento “no deben estar reñidos con la posibilidad del éxito”. Además, considera que “uno de los problemas que viene teniendo televisión históricamente es la imposibilidad de crear nuevas audiencias y la imposibilidad también de llegar a generaciones más jóvenes”.

La cantante ha puesto en valor la importancia de la “cohesión territorial”, apuesta por una “programación amplia y diversa”, fomentar el Canal Internacional y Radio Exterior para dar a conocer la cultura española en el extranjero, así como por “recuperar la franja infantil de toda la vida en televisión”. Se encuentra “capacitada” para estar en un Consejo de Administración, aunque “seguramente no” para ser la presidenta. “Yo soy del Partido Socialista, pero no voy con un pinganillo del Partido Socialista. Es decir, no voy al dictado. Tengo mi propia opinión. Y como usted sabe, en el Partido Socialista la gente opina. Y yo llevo opinando toda mi vida. Y no voy a dejar de hacerlo”, ha concluido.

El PP se ha ausentado, y Vox ha pedido suspenderla

El Grupo Parlamentario Popular ha abandonado la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso como protesta por el “decretazo” con el que va a renovarse el Consejo de RTVE, después de que el propio PP bloquease su renovación. Los representantes del partido también se han quejado por la tramitación mientras la tragedia de la DANA.

Al principio de la sesión, Vox también ha pedido la suspensión de la misma “por decencia” respecto a la situación en Valencia y las víctimas de la DANA, algo que Francina Armengol ha rechazado al argumentar que “está legalmente convocada”.