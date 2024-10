Javier Chicote aclaró en 'Todo Es Mentira' de Cuatro el ataque de Sofía Cristo que le hizo abandonar 'Espejo Público'

Tres días después de su sonado desencuentro con Bárbara Rey y Sofía Cristo en Espejo Público, Javier Chicote ha hablado de cómo vivió en primera persona el choque. Eso sí, no lo ha hecho en otro programa de Antena 3, sino en Todo es mentira de Cuatro.

El periodista, un habitual de la mesa de comentaristas que lidera Risto Mejide, intervino en el programa satírico de Mediaset a través de una conexión para seguir analizando la publicación de grabaciones entre Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I. Aprovechando la tesitura, el presentador se interesó por lo ocurrido días atrás y le invitó a hacer recuento no de lo que ocurrió ante las cámaras y pudo ver la audiencia, sino también entre bambalinas.

Para poner en antecedentes, la hija de Bárbara Rey entró en plató durante la mesa de actualidad, en la que Chicote abundaba en detalles sobre la relación entre el rey Juan Carlos I y la vedette, recogidas en su libro El jefe de los espías; después, la propia Rey llamó al programa para increparlo y advertirle de una demanda, ante lo que el aludido terminó abandonando el set. Así desgranó el asunto el propio Chicote para los espectadores de Cuatro.

“Pregunté si iba a estar en mi mesa y me dijeron que no”

“Fui a Antena 3 a hablar del libro, vi que estaba ella [Cristo] en la sala de espera. Pregunté si iba a estar en mi mesa y me dijeron que no, que entraría después. Cuando ya llevamos un buen rato hablando del tema, ella está microfonada detrás de las cámaras y empezó a increparme. Fue un momento bastante desagradable, con malos modos y malas palabras”, explicó.

“Le recordé que nosotros probamos el chantaje de Bárbara Rey al estado hace tres años y que no hubo ninguna demanda. Como eso no fue suficiente llamó su madre por teléfono, para faltarme el respeto directamente y hacer bromas”, comenta, antes de reiterar sobre su salida de plató que es “algo que nunca he hecho”. Recordemos que la artista llegó a decirle: “Chicote, tienes nombre de bar de alterne”.

“No ha habido ninguna demanda y creo que no la va a haber”

“Debo de llevar cerca de 15 años yendo a programas de televisión. Empecé precisamente en Espejo Público, por eso la desazón”, añade Chicote. “Tuve que marcharme, porque yo estoy en el terreno de la información, no del barro, ni discusiones barriobajeras con dos señoras carentes de todo tipo de educación”. El periodista de ABC también resalta que le llamó mucho la atención que le “siguió un cámara”, tal y como pudo verse en la emisión del viernes en Antena 3. “Era para grabarme y emitir en directo cómo me iba”.

“Fue bastante desagradable, pero entiendo que es el precio de molestar”, agrega Chicote, que asegura no haber recibido ningún apercibimiento judicial ni demanda alguna. “No ha habido ninguna demanda y creo que no la va a haber. Y si la hay, la van a perder y las van a condenar con las costas. No solo tenemos esas pruebas, sino que tenemos al propio hijo de Bárbara Rey contando cómo fue ese chantaje, reconociéndolo”

“No tengo nada personal contra Bárbara Rey, ni contra su hija, ni contra la madre que los parió a todos. Yo simplemente estoy trabajando”