Jesús Álvarez reaparece en TVE ocho meses después de su jubilación, por la noticia del Mundial 2023

Jesús Álvarez ha vuelto a TVE cerca de ocho meses después de su jubilación. El periodista, uno de los rostros más reconocibles de los Telediarios, reaparecía a través de una conexión por videollamada en Canal 24 Horas para hablar de la celebración del Mundial 2030 de fútbol masculino, que tendrá en España una de sus tres sedes oficiales, junto a Portugal y Marruecos.

“Me alegro de estar aquí con vosotros”, decía a Ana Belén Roy, al filo de las 14:30 horas. Durante la charla divagó sobre las expectativas tan a nivel organizativo como a nivel deportivo del torneo. “Va a ser organizativamente un gran éxito. Vamos a ver si en el terreno somos capaces de hacerlo como en 2010”.

Durante el directo, en pantalla partida, se podía ver como acompañamiento una cola de imágenes del Mundial de 1982, también celebrado en España, y donde el propio Álvarez fue parte clave de la cobertura de la cadena pública. “Me estoy viendo con unos años menos”, rio el profesional, que dijo tener “recuerdos fenomenales” de aquella etapa.

“Era un chaval de 24 años, era mi primer mundial”, rememoró sobre un evento que vivió “con entusiasmo” e “ilusión” durante aquel “mes inolvidable”: “Ya estaba en TVE, pero me pidieron que lo hiciera para RNE y me entregué a la causa”.

Sobre el Mundial de 2023, se limitó a añadir: “Miraremos al futuro con entusiasmo e ilusión de repetir aquellas jornadas desde otro perfil, viendo los toros desde la barrera”. Eso sí, la presentadora, en tono cómplice, predijo que “algo harás para estar ahí”. “Ya te digo yo, que nos conocemos”.

Se jubiló, no sin polémica, el pasado mes de febrero

El exjefe de deportes de los servicios informativos anunció en directo su retirada a mediados de febrero, tras cumplir 65 años. Algunas semanas después, él mismo criticó las formas con las que se produjo esta salida, tras 47 años de vinculación profesional a la televisión pública.

“Tenía dos proyectos importantes de trabajo para hacer en la casa y pedí hablar antes de irme. A mí no me ha recibido nadie y he llamado a varias puertas para hablar cinco minutos con la gente”, se quejó públicamente, después de su jubilación conforme al Convenio de la cadena pública. Además de mostrarse “defraudado” por el trato de RTVE, fue crítico con la situación de la casa y en concreto con la externalización de la producción.