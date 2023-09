Joaquín dio vía libre para defenderse a Ana Obregón, que también mandó un mensaje a Alessandro Lequio

La TV terminó este jueves sus 48 horas de protagonismo en prime time de Ana Obregón. Tras ser estrella del estreno de El musical de tu vida de Telecinco, y participar de invitada en el debate de Lazos de sangre de TVE, la presentadora concedió su primera entrevista en profundidad a Joaquín en el arranque de la segunda temporada de El Novato de Antena 3.

Telecinco, TVE y Antena 3 convierten a Ana Obregón en estrella de tres prime time... y de la contraprogramación

El exfutbolista, que prosigue con su trayectoria televisiva tras finalizar su etapa como jugador profesional, recibió a Obregón con unos “detallitos” que emocionaron a la entrevistada: regalos del Real Betis para su hija-nieta Ana Sandra, desde un chupete hasta un body con el dorsal 17 y el nombre de Anita.

A continuación, el ahora presentador de Atresmedia cedió la palabra a su invitada para que ofreciese su visión del tema que la ha convertido en polémica protagonista de las portadas en los últimos meses: el nacimiento de su nieta por vientre de alquiler, con semen de su hijo fallecido.

“Han flipado mis mejores amigos, ha flipado todo el mundo, pero te voy a decir una cosa: Anita fue deseada por mi hijo dos semanas antes de que nos dejara. Fue su último deseo, no lo contó nunca. Casi no podía ni escribir, pero cogió un papel y escribió lo que se llama testamento ológrafo. Escribió que en caso de que le pasase algo, por favor hiciésemos esto. Ese era su última voluntad, sólo lo sabíamos Alessandro y yo”, contó.

“Aless era muy niñero, se volvía loco con su hermanita y siempre me decía que quería tener cinco hijos. Quería familia numerosa, y es lo que me pidió.¿Y qué quieres que te diga? Cumplir su deseo es lo que me ha perdonado la vida cada día de estos tres años”, añadió Ana Obregón. “¿Nunca tuviste dudas?”, e preguntó Joaquín. “Nunca tuve dudas porque había dos soluciones: quitarme la vida o cumplir su deseo”.

Su defensa de los vientres de alquiler

El exfutbolista le lanzó una de las preguntas 'del millón': “¿Estás pensando en algún hermano o hermana? Él quería tener cinco...”, le dijo entre risas. “Al tiempo, Joaquín. Por ahora, no”, contestó ella en el mismo tono.

A continuación, Obregón defendió que “la gestación es totalmente legal en Estados Unidos, Canadá y más países. Respeto que uno esté en contra y otro no, pero también tienen que respetar que el deseo de una madre es cumplir la última voluntad de su hijo. No hay nadie en el mundo que me vaya a quitar el derecho de Anita a vivir. Tenía muchísimo amor que dar a mi hijo y me lo han robado, y lo va a recibir Anita”. “Porque tienes el amor de madre, y el amor de abuela”, le apoyó Joaquín.

Con vía libre para lanzar su discurso, Ana prosiguió: “Es mi hija legítima y genéticamente es mi nieta. No es un capricho. Creo que aquí se ha liado parda, pero bueno, mejor. Cuando tienes que enterrar a un hijo, ¿crees que hay una crítica que te hace más dolor? Pienso que les falta mucho amor para criticar con esa crueldad las decisiones de una mujer... porque las mujeres podemos hacer con nuestra vida lo que nos dé la real gana. ¿Queremos abortar? Abortamos. ¿Queremos hacer gestación subrogada? La hacemos. ¿Qué hace un matrimonio gay que quiere ser padre? ¿Les quitas el derecho a ser padres? Respeto, que aquí en España no hay”.

Obregón, sobre Lequio: “No la conoce, pero la conocerá”

La postura de Alessandro Lequio respecto a este asunto también fue abordada por entrevistador y entrevistada. “Me has dicho antes que Lequio te ha ayudado en todo momento, sobre todo el último mes. ¿Conoce ya a su nieta?”, le preguntó Joaquín.

“No, pero la conocerá. Poco a poco” (...) “Alessandro ha estado muy unido a mí por Aless en este duelo de los dos. Él lo lleva de una forma y yo de otra, y siempre estaremos juntos por nuestro hijo. Yo lo entiendo, él tiene su familia, pero Anita es su familia también”, opinó Obregón.

Además, la presentadora desveló que están en contacto continuo y le envía fotos de su nieta: “Llevará su proceso y hay que respetar todo en esta vida. Un poquito triste me pone porque es la hija de nuestro hijo Aless, pero vendrá en su momento. Hablamos y yo le mando fotos de Anita, pero creo que toda esta presión mediática... sabe que tiene las puertas abiertas y vendrá”.