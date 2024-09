La maniobra de 'Gran Hermano' que dejó dos reacciones opuestas a la salvación de Óscar y dio 'pistas' en la casa

La presente edición de Gran Hermano vivió este domingo su primera expulsión definitiva. La misma llegó después de que Ion Aramendi fuera llamando a los concursantes por dúos y tríos para comunicarles quienes se salvaban de la eliminación y quienes, por el contrario, tendrían que esperar un poco más para confirmar su continuidad en el reality

El momento álgido llegó cuando el presentador llamó a Óscar y Maite. La mayoría de concursantes querían que se quedara la cántabra, pero el público tenía otra opinión muy diferente y votó más al vasco, cuya salvación dejó dos de las imágenes más potentes de la noche. La primera, la de los inquilinos de la casa, que se quedaron cariacontecidos, en silencio y con rostro serio tras saber que Óscar se había salvado de la quema. Y la segunda, la del público presente en plató, que aplaudió y celebró con fervor la decisión de la audiencia.

Esto último fue llamativo, pues otras salvaciones, como las de Edi y Violeta sobre Elsa y la de Lucía sobre Maica, fueron comunicadas sin que oyera la reacción del público. En cambio, su felicidad por la continuidad de Óscar se pudo oír nítidamente. Es todo un detalle a tener en cuenta, pues se trata de información del exterior. Por tanto, por unas cosas o por otras, el resto de la casa ya sabe que el profesor de equitación es uno de los favoritos de los espectadores, que no han comprado ese rol de 'malo' que parece que le han otorgado.

“En todas las historias tiene que haber un malo, se le señala y eso une mucho. Yo ya lo he vivido anteriormente, no es la primera vez que me ocurre. La gente siempre me ha subestimado toda la vida”, aseguró Óscar hace unos días a los escasos apoyos que tiene dentro de la casa. Porque el concursante ha sufrido situaciones desagradables en el reality, donde está teniendo a casi todos sus compañeros en contra. Algo que de puertas para dentro se lo está poniendo muy difícil, pero que de puertas para afuera está jugando a su favor, ya que la audiencia está sintiendo más empatía y simpatía por él que por otros concursantes. Su salvación, este domingo, es la mejor prueba de ello.

“Aunque parezca que soy débil y tal, no no, yo soy sentido. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Si luego el público soberano me echa, ya está, pero ellos no me van a echar. Y si tengo que jugar solo, en esta vida naces solo y te mueres solo. Me ha tocado el rol del malo, y ya está. Creo que son un poco injustos a veces. Yo maté a Kennedy en el 63 y no me di cuenta”, dijo también el de San Sebastián hace unos días. De momento, el público soberano no le ha echado, sino que le ha convertido en concursante de pleno derecho de Gran Hermano.