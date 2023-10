Manuel Carrasco habló de 'Operación Triunfo' con Joaquín: “Cuando te decían 'triunfito' había connotación negativa”

Antena 3 emitió este jueves una entrega de Joaquín: El Novato, esta vez con la visita de Manuel Carrasco. Un episodio en el que el exfutbolista charló largo y tendido con su invitado sobre su carrera musical, que ya se extiende durante más de 20 años, haciendo hincapié en lo que fue el inicio de todo: su paso por la segunda edición de Operación Triunfo.

El onubense, al que también hemos visto como coach en La Voz, quedó segundo en OT 2 cuando solo tenía 21 años. Fue su primera gran oportunidad, como él mismo destacó en Antena 3, aunque reconoció que con esa edad “no sabía muy bien a lo que me iba a enfrentar” con su entrada en un formato televisivo de tal éxito.

“¿Te gusta que te recuerden esa etapa de Operación Triunfo? Dime la verdad”, le preguntó Joaquín. “Sí, no pasa nada. La única parte [negativa], que ocurría y ocurrió durante mucho tiempo, es que había mucho prejuicio. Cuando te decían 'triunfito' había una connotación negativa y cuando eres muy joven no entiendes muchas cosas. Te vienes un poquito abajo. Si encima tienes tus inseguridades...”, expresó Manuel Carrasco, algo en lo que coinciden muchos artistas salidos del mismo formato.

El cantante, que en su carrera ha logrado hitos como llenar estadios como La Cartuja o el Metropolitano con su gira, destacó el que cree que fue su punto diferencial en OT 2: “Cuando me presenté al programa tenía una cosa muy clara, que creo que ha sido uno de mis fuertes: yo sabía que no sabía. Y quizás pensar yo mismo que no sabía me hacía estar más ávido de aprender, y aprendí”.

“Fue una oportunidad muy grande para lanzar tu carrera, ¿no?”, cuestionó el ex del Betis. “Por supuesto. Todo ha sido muy importante para llegar hasta aquí. Y con esa edad, la excusa más importante: no sólo era ir a aprender a un sitio y salir en la tele. Era atreverte a hacerlo, e intentar hacerlo con nota. Fue un boom. Me acuerdo que volví al pueblo y la gente estaba loca. Cambió mi vida para siempre”.