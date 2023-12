María Verdoy elogia a María Patiño antes de debutar en 'Socialité': “Yo también la voy a echar de menos”

María Verdoy afronta un prometedor 2024 a nivel profesional, una vez asume el reto de comandar la nueva etapa de Socialité. Tras la desvinculación de La Fábrica de la Tele de Mediaset, también las presentadoras del formato María Patiño y Nuria Marín quedan fuera de la ecuación, entrando la periodista y hasta ahora colaboradora de Fiesta como nueva conductora.

Será el sábado 6 de enero cuando Verdoy debute a los mandos del programa, que ahora pasará a ser producido por Fénix Media (25 palabras). A poco más de una semana para que llegue ese momento, la nueva presentadora habla del desafío por relevar a Patiño, de la que se afirma admiradora, y pide un voto de confianza a la audiencia que hasta ahora seguía fiel al formato de crónica social.

“Soy consciente de la responsabilidad y del compromiso que supone presentar este programa, por lo que espero estar a la altura”, afirma en una entrevista para 20minutos, donde añade: “Quiero contagiar mi ilusión a la gente que está al otro lado y poder corresponder a quienes han confiado en mí para ponerme al frente de este programa”.

Aunque asegura que no quiere atender a las críticas, sí que deja un mensaje claro de cara al público: “Me gustaría que la gente supiera que yo soy fan de Socialité, que lo he sido siempre y más con una presentadora tan icónica como María Patiño. Es carisma puro y me lo he pasado como una enana viéndola presentar”.

“Con esto quiero decir que entiendo a sus seguidores: yo también la voy a echar de menos. Si pido una oportunidad es para que me dejen dar lo mejor de mí y que juntos vivamos este cambio”, afirma Verdoy, que espera conquistar a la audiencia del programa. “Si me conocen, me pueden coger cariño también. Yo voy a darles todo el mío”.

Cabe decir que, en su adiós, Patiño ya dedicó buenas palabras a Verdoy, a quien calificó como “una profesional excepcional”.

Halagos a Nuria Marín: “Es mi referente”

Los halagos se extienden también a Nuria Marín: “Es mi hermana televisiva, fue mi mentora en Cazamariposas y es mi referente”, dice de ella. “Me enseñó a vivir la prensa del corazón con un espíritu más informal, más gamberro, y la quiero muchísimo”. Verdoy explica que ha podido hablar con ambas antes de asumir la conducción de este renovado Socialité.

Antes de eso, tuvo lugar su despedida de Fiesta, que considera “uno de los momentos más emotivos de mi vida personal y profesional”. También alaba de forma particular a Emma García, “la persona más generosa que he conocido en televisión”, y a Frank Blanco, con quien condujo Fiesta en los meses de verano, y que se ha convertido en su “confidente”.

“Nunca he sido ambiciosa, por lo que te puedo asegurar que, por ejemplo, presentar Socialité es la recompensa al esfuerzo y al trabajo. No concibo trabajar a medio gas, si me meto en un proyecto es para darlo todo porque me gusta mucho mi trabajo”, agrega.

El cambio de cetro de 'Socialité'

Hay que recordar que el contrato como presentadora de Patiño era con La Fábrica de la Tele. Al extinguirse la relación entre productora y cadena, era el grupo el que tenía la posibilidad de hacerle un nuevo contrato para la nueva etapa con otra productora, cosa que no ocurrió.

Para renovar el formato, el grupo privado ha confiado en una profesional que precisamente se formó en el equipo de Cazamariposas, el germen del formato que ahora va a presentar. Fue redactora entre 2013 a 2019 del ya extinto formato de Divinity, antes de saltar a Telecinco en Viva la vida, donde acabó ejerciendo de copresentadora. Ganó fuerza mediática en 2022, como ganadora del Sálvame Mediafest y al empezar a ejercer como presentadora suplente de Ya es mediodía, antes de convertirse en presentadora suplente de Emma García en Fiesta, encargándose de los veranos junto a Frank Blanco.