Los Morancos fichan por TVE para irse de 'Ruta' por el Camino de Santiago con la productora de 'MasterChef'

Los Morancos han echado a andar rumbo a su nuevo formato en RTVE. La cadena pública ha anunciado la puesta en marcha de La Ruta Morancos, un nuevo docu-reality donde César y Jorge Cadaval recorrerán varios pueblos de la España más rural en un Camino hacia Santiago.

Se trata de una nueva apuesta de entretenimiento que cuenta con el sello de Shine Iberia, productora de MasterChef. El dúo cómico, de hecho, concursó en la octava edición de la versión Celebrity del formato culinario, y ahora refuerzan este vínculo.

Cabe decir que no es la primera vez que Jorge Cadaval transita por municipios de la geografía, pues ya encabezó la cuarta temporada de El paisano, allá por 2020. En declaraciones para verTele en su momento, el cómico reveló que había instado a la cadena de seguir haciendo viajes no en solitario, sino acompañado por su hermano César: “A mí lo que más me gusta es trabajar con mi hermano. Hablaban de hacer más y les propuse que, en ese caso, lo haría con mi hermano”, dijo en 2020, cuando se estrenó el formato.

Esta, puede decirse, es la oportunidad para trabajar mano a mano en La 1, haciendo valer una trayectoria profesional conjunta que se alarga durante los últimos 40 años. Precisamente el objetivo del formato es “dejar su legado” en cada lugar que visitan y “agradecer a todas personas que les han apoyado durante toda su carrera”.

Las claves de 'La Ruta Morancos'

En esta ruta tan especial, César y Jorge Cadaval partirán de su Sevilla natal y harán escala en distintas localidades para conocer a los personajes más entrañables y divertidos. La imprevisible pareja participará en trabajos tradicionales relacionados con la ganadería, la pesca, la siembra, la recolección o la panadería para rendir su particular homenaje a los vecinos más emblemáticos.

El nuevo programa se mueve entre el subgénero del road trip y el talk show, por las entrevistas que realizarán los dos a quienes se encuentren a su paso. La Ruta Morancos estará “llena de emociones e historias con personajes inolvidables y divertidos en situaciones que, en muchos casos, serán tremendamente hilarantes”, promete la cadena sobre un espacio, que reivindicará “que España está llena de buena gente que por su solidaridad, talento o esfuerzo merecen ser conocidas”.

Cada capítulo tendrá un broche de oro: los Morancos dedicarán una canción, en su estilo absolutamente inimitable, que repasará sus andanzas por el pueblo que han visitado. Además, César y Jorge colocarán una placa de La Ruta Morancos para declarar oficialmente que dicho pueblo pasa a formar parte de su particular ruta hacia Santiago.