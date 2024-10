Las oposiciones desatan la guerra sindical en RTVE: UGT y SI responden a por qué no firman un “compromiso de transparencia”

RTVE vive desde hace muchos años una guerra sindical interna que se demuestra y resume en cómo las habituales notas sindicales que publican unos y otros se dedican más a atacar a otros sindicatos en lugar de mostrar unión y hacer frente común a lo que funcione mal en la corporación pública, o para mejorar las condiciones de sus trabajadores. La suspensión de las oposiciones no está siendo una batalla más, sino que ha hecho que esa guerra se recrudezca aún más.

Tras ponerse una nueva fecha a la convocatoria (el sábado 9 de noviembre), y mientras la corporación pública y la Policía investigan lo ocurrido, los trabajadores de RTVE afectados sí se han unido en protestas y un comunicado para pedir que se esclarezca todo antes del examen y se garantice la limpieza e igualdad en el proceso. Pero como las pesquisas de filtración se dirigen a los miembros del tribunal, donde hay representación de los sindicatos, éstos han optado por distintas estrategias que en cualquier caso evidencian su eterno enfrentamiento.

Antes de explicarlo, como breve contexto, cabe recordar que el Comité Intercentros de RTVE está formado por 12 miembros: 5 UGT, 3 SI, 2 CCOO, 1 USO y 1 CGT. El sindicato mayoritario es por lo tanto UGT, y hay cinco sindicatos con representación. En el reparto de delegados en RTVE, que se obtiene por los resultados de las elecciones sindicales que se celebraron en abril de este mismo año, la preponderancia de UGT es aún más evidente con 69, por los 47 de SI, los 35 de CCOO, los 11 de USO y los 8 de CGT.

En cualquier caso, las oposiciones de RTVE se organizan a través de la comisión de empleo, donde están representados la dirección y los sindicatos, pero en distinta proporción. Ese órgano es el que eligió al tribunal de las oposiciones, que entre otras cosas se encargó de presentar y reunir las preguntas del examen. Ese tribunal está compuesto por 10 miembros, cinco a propuesta de la dirección de RTVE, y cinco a propuesta de los sindicatos, con el siguiente reparto: dos de UGT, uno de SI, uno de CCOO y uno de USO. La CGT no tenía, ni tiene, representación en él.

El “Compromiso de limpieza y transparencia”

Las investigaciones de RTVE y la Policía se centran principalmente en los miembros del tribunal para saber quién filtró las preguntas. Hay diez posibilidades, tantas como miembros, pero la reacción de los cinco nombrados por RTVE, como recoge la denuncia de la corporación pública, parece no situarles en la diana. Por lo que se apunta más hacia los cinco representantes de los sindicatos.

En ese contexto, tres de las agrupaciones (CCOO, USO y CGT, pese a no tener representación en el tribunal) se han unido para firmar un “compromiso de limpieza y transparencia”, en el que ponen la mano en el fuego porque ni el sindicato ni ninguno de sus miembros han filtrado las preguntas del examen. En concreto, el documento expresa:

“Los sindicatos firmantes aseguramos que los miembros del comité de valoración propuestos por nosotros no han sido los responsables de la filtración de las preguntas de 'información y contenidos'. Para que así sea, las secciones sindicales abajo firmantes (a través de sus representantes) nos hacemos corresponsables económicamente de las consecuencias derivadas de esta filtración si el origen de la misma fuera de un miembro del tribunal propuesto por nuestra sección sindical”.

Es decir, que CCOO, USO y CGT no sólo se comprometen a que ninguno de sus miembros ha filtrado las preguntas, sino que también asumen la responsabilidad de corresponder económicamente a los perjuicios económicos que haya ocasionado la suspensión del examen, por ejemplo en los desplazamientos o gastos de alojamientos en los que incurrieran los opositores.

Sin embargo, este documento no lo han firmado ni UGT ni SI. Los espacios de los dos sindicatos aparecen vacíos, sin adherirse por tanto a ese pronunciamiento y a comprometerse con lo que se dice en el documento.

Preguntados por verTele, el sindicato mayoritario UGT se ha remitido a una nota en la que carga duramente contra este documento, y SI ha sido más correcto, explicando su postura al respecto con otra nota, además de concretando vía telefónica por qué no han querido firmar el documento.

UGT lo califica de “patochada” y espera a las investigaciones

Con su habitual tono bronco y de enfrentamiento, el sindicato mayoritario UGT ha compartido una nota titulada “Los juegos de la demagogia”, que también ha remitido como respuesta a verTele al preguntarles por qué no habían firmado ese documento.

En ella, califica ese documento que no han firmado como una “patochada demagógica”, acusa al resto de sindicatos de hacer “numeritos de circo para sacar tajada de la situación”, deja claro que el sindicato también cree en sus miembros (“unos compañeros en los que sí, UGT cree también, tanto o más de lo que puedan creer el resto de sindicatos en los suyos”), y piden respetar el transcurso de las investigaciones: “En UGT confiamos en que las investigaciones abiertas lo aclaren absolutamente todo”.

SI explica a verTele por qué no firma y pide respetar las investigaciones

El sindicato SI, que tampoco firmó el documento, usa un tono más conciliador y también ha emitido una nota en la que se refiere más ampliamente a cómo se posiciona respecto a la actual situación en RTVE y sus oposiciones, rechazando la “caza de brujas” contra los miembros del tribunal.

Preguntados por verTele concretamente sobre por qué no firmaron ese documento, responsables del sindicato han explicado que se les presentó directamente para firmar, sin saber nada de él antes, y lo rehusaron sin llegar a leerlo. Inciden en que, tras leerlo, seguramente tampoco lo habrían podido firmar porque en ese momento no podrían representar a todo el sindicato sin haberlo consultado antes, y que su firma habría supuesto que el sindicato se hiciera corresponsable de unas consecuencias económicas que no habían sido consultadas.

Aún así, las mismas fuentes dejan claro que “SI no ha participado en ninguna filtración”, y al igual que en su nota defienden que se investigue y se deje investigar. “Cuando tengamos los resultados de las investigaciones, actuaremos”.