El productor de 'La Promesa' aclara su futuro en TVE y desvela hasta cuándo tiene garantizada su emisión

TVE estrenó La Promesa en enero de 2023 y, desde muy pronto, el serial logró asentarse como uno de los éxitos recientes más destacados dentro de la cadena pública. Ahora, Ramón Campos, consejero delegado de Bambú Producciones -la productora a cargo de la ficción-, ha hecho balance del primer año de vida de la producción y ha aclarado su futuro en las tardes de La 1.

El productor ha querido tranquilizar a los seguidores de La Promesa, afirmando que aún la serie tiene cuerda para rato: “Hemos ido corriendo, recuperándonos y ahora tenemos una nevera bastante estable. El verano fue lo más duro porque nos comimos algunos capítulos doble. TVE necesitaba cubrir espacio y nos pedía el favor de emitir algún capítulo más. Fueron momentos de agobio. Si un actor se hubiera puesto enfermo, si hubiera fallado un director, nos habríamos encontrado con un problema, pero hay algo maravilloso en este trabajo y es que al final siempre las cosas salen. No sabemos por qué, pero siempre salen”, empieza diciendo en palabras a ABC.

De este modo, Campos augura que la ficción tiene garantizada su emisión por muchos meses: “Hasta diciembre de 2024 llegamos. Este año está asegurada la continuidad. A partir de ahí, Dios dirá. La televisión cambia corriendo. En principio, este año, nosotros tenemos asegurada La promesa”, ha declarado abiertamente el showrunner.

Ramón Campos ha hecho balance del camino de La Promesa hasta nuestros días, recordando algunos inconvenientes con actores que se han marchado, o el cansancio del público con algunas tramas: “La clave siempre es el equipo de guion. Van muy por delante de lo que están viendo los espectadores y van girando la trama para que nunca se cansen. En las series diarias, cada una o dos temporadas, suelen hacer un reinicio”, señala el responsable.

El personaje clave de 'La Promesa'

El productor asegura que para que ese público no se canse, necesita de personajes que muevan pasiones, algo que no tuvo en cuenta en el pasado: “Con Seis hermanas cometí el mismo error que había cometido en su día con Guante blanco. No teníamos un gran malo, un malo icónico, y ahora sí tenemos en La Promesa”, dice en referencia a Cruz Ezquerdo, la marquesa de Luján, un papel interpretado por Eva Martín.

“El espectador necesita alguien, sobre todo en este tipo de series, a quien odiar; ese personaje al que dicen: 'Ojalá se muera”, indica el máximo responsable de Bambú, señalando que si los guionistas matan a ese antagonista de la forma en la que el espectador desea, ese se verá decepcionado y que, además, sin villano hay que crear uno nuevo.

“La serie se queda plana de emociones y estas son lo más importante. En eso, los turcos son muy inteligentes; juegan con la emoción y el melodrama, y en España, durante unos años, nos hemos alejado del melodrama clásico en pro de otras temáticas y narraciones. He ahí parte del éxito de La Promesa: volver al melodrama clásico”, reflexiona.