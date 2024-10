Los puntos débiles en audiencias de Antena 3, La 1, Telecinco, laSexta y Cuatro dentro de su programación diaria

La temporada 2024/2025 ya ha superado su primer mes, tiempo suficiente para ver cuáles están siendo, por ahora, los principales puntos débiles de Antena 3, La 1, Telecinco, laSexta y Cuatro dentro de su programación diaria. En concreto de lunes a viernes, que es donde todas ellas se juegan principalmente las habichuelas. El fin de semana, entre las reposiciones y los cambios de hábito en el consumo, funciona como un mundo aparte donde la mayoría de cadenas bajan y solo una, Cuatro, experimenta una subida significativa.

Así pues, vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo de lunes a viernes para detectar, a grandes rasgos, las franjas de emisión donde más están sufriendo cada uno de los cinco grandes canales de nuestra televisión. Algunas se ven a simple vista, como pasa con La 1 y su tramo de mediodía, y otras no tanto, pero al igual que todas las cadenas tienen sus fortalezas, también todas ellas tienen sus debilidades. Vemos éstas últimas a continuación.

Antena 3 ostenta el liderato diario y mensual, así que hablar de debilidades resulta más anecdótico en su caso. Y también curioso, porque su mayor debilidad de lunes a viernes es un programa que, por lo general, suele liderar su franja de emisión: Y ahora Sonsoles.

El magacín de Sonsoles Ónega está viviendo una realidad diferente esta temporada, pues ahora dura una hora más (de 17:00 a 20:00 horas) y tiene un bloque de publicidad cuando antes no tenía ninguno. Estos dos cambios y el de TardeAR, que ahora tiene menos anuncios, han hecho que YAS gane con menos frecuencia a su rival -que tampoco está en grandes cifras- y sufra para llegar al 10% de cuota, barrera de la que ya ha bajado varias veces este curso. La última, el pasado martes (9.9%).

Y ahora Sonsoles es la única oferta diaria de Antena 3 que tiene este problema, ya que el resto superan el doble dígito con varios puntos de ventaja. Si ampliamos a las ofertas semanales, esta situación también la hemos encontrado en el prime time del miércoles (López y Leal contra el canal, que ya ha acabado) y sigue pasando en el jueves (El Peliculón). Para corregirlo, el canal de Atresmedia estrenará la próxima semana Mask Singer 4 (miércoles) y la serie Beguinas (jueves).

La mención al principio del mediodía de La 1 no ha sido casualidad. A principios de la presente semana, verTele avanzó en exclusiva que la cadena pública ya había decidido retirar El gran premio de la cocina de su parrilla y cubrir su hueco con un segundo tramo de Mañaneros. TVE esperó a la tarde del viernes, cuando la gente ya no está muy atenta por iniciar su fin de semana, para hacer oficial el inicio de Extra Mañaneros.

El concurso culinario presentado por Germán González y Lydia Bosch se estrenó el pasado 16 de septiembre, y menos de un mes después ya ha dicho adiós -sin despedirse ni aclarar dónde podrá acabar de verse- tras haber cosechado desde el primer día unos datos de audiencia insostenibles (entre un 3% y un 5% de cuota). Este pobre rendimiento lo relega a la larga lista de programas que no han funcionado en los últimos años dentro del mediodía del canal, que sigue teniendo aquí una de sus franjas 'malditas'.

Prueba de ello es que ha probado con programas culinarios (Cocina al punto con Peña y Tamara, Como Sapiens, El gran premio de la cocina), de actualidad (Más desayunos, Hablando claro), de medio ambiente (Ahora o nunca), magacines (Mejor contigo) y concursos (Bloqueados por el muro), y no ha tenido suerte con ninguno de estos géneros. De hecho, no emite ahí un formato con cierta continuidad desde el polémico Amigas y conocidas, que fue cancelado en 2018. Eso sin contar las idas, venidas y reformulaciones sufridas por Corazón, que actualmente solo se emite los fines de semana.

Al margen del mediodía, La 1 también tiene una cuenta pendiente con su prime time. Su access prime time ha mejorado espectacularmente con La Revuelta, pero las ofertas que emite a continuación no están beneficiándose del éxito de Broncano y su equipo. A veces el problema son el sorteo de la Lotería y las autopromos que emite entre medias, como pasa con Las Abogadas (miércoles); y otras, el escaso interés que genera la oferta de turno. Ahí tenemos los casos de La bien cantá (martes) y 59 segundos (jueves), que están muy por debajo del doble dígito. En cambio, MasterChef Celebrity (lunes) sigue liderando su noche con datos muy superiores a la media del canal, aunque ya sin la fuerza de antaño.

El hándicap de La 1 con el prime time también se extiende a la noche del viernes, donde ahora mismo está en tierra de nadie con La ruta Morancos. La situación podría cambiar próximamente con la llegada de un nuevo programa de humor presentado por Loles León, Inés Hernand y Mariona Casas, del que verTele también ha desvelado detalles esta semana.

Al contrario que pasa con Antena 3, hablar de los puntos débiles de Telecinco resulta de todo menos anecdótico. La cadena de Mediaset lleva varios años sufriendo una crisis de audiencia que parece no tener fin, lo que la ha llevado a instalarse en un continuo proceso de ensayo y error. Dentro de él se enmarca el nacimiento de Babylon Show, un programa que vio la luz a finales de agosto con el mismo objetivo que se marcó Cuentos chinos un año antes: reflotar el access del canal con un formato diario.

El show de Carlos Latre se adelantó una semana a El Hormiguero y dos a La Revuelta para ir cogiendo forma de cara al enfrentamiento que le esperaba contra ambos programas. Sin embargo, los tres apenas llegaron a coincidir tres noches en parrilla, pues después de solo 13 entregas, Telecinco decidió acabar con los 'babylonios' por sus paupérrimos datos de audiencia (llegó a bajar dos veces del 4% en su última semana).

La cadena cubrió su hueco con lo de casi siempre: la 'Última hora' y los tramos 'Express' del reality de turno (Gran Hermano, en este caso). Por ahora, los resúmenes del reality apenas están superando el 6% de share los lunes y los miércoles, por lo que son la oferta más débil de Telecinco en estos momentos. Los primeros tramos de las galas tampoco están sobresaliendo en su franja, pero al menos se mueven entre el 8% y el 9%. En cualquier caso, Telecinco sigue teniendo un problema en su access.

Y de paso, también tiene otro problema en las noches en las que no emite Gran Hermano en prime time, que ahora mismo son las del lunes y miércoles. El primer día viene ofreciendo la serie Entrevías, que ha llegado a su recta final sin alcanzar el 9% de share. Y para el segundo ni siquiera tiene una oferta definida. Abrió el curso con El rival más débil, pero lo retiró de la parrilla después de tres entregas por sus bajas audiencias (6%-7%); después programó con buenas cifras dos especiales de De Viernes, y esta semana ha emitido cine con un dato discreto (8.4%). Se desconoce, por ahora, qué emitirá el próximo miércoles contra el estreno de Mask Singer 4.

Más allá de estas dos franjas, Telecinco está cosechando sus peores cifras de la temporada en la sobremesa. Hay otros tramos en los que está perdiendo por más diferencia contra Antena 3, pero es ahí, junto a lo ya citado, donde no llega siquiera al 10% de share de lunes a viernes. Es la barrera que se le viene resistiendo a El diario de Jorge desde que se estrenó el pasado 29 de julio, en plenas vacaciones de verano y a la sombra de los Juegos Olímpicos. Un escenario poco propicio para obtener buenos resultados desde el primer día, pero sí para ir cogiendo forma de cara a septiembre, que es cuando de verdad empezaría a ser observado con lupa.

Por ahora, el programa de Jorge Javier Vázquez solo ha alcanzado dos veces el 9% de cuota: el día de su estreno (9.4%)… y este mismo jueves (9.3%). Entre medias, el talk show ha encadenado rachas por debajo del 7%, aunque en las últimas entregas ha dado ciertos signos de mejora con datos superiores al 8%. Sigue siendo insuficiente para Telecinco y para el propio formato, hoy por hoy el menos competitivo de la tarde del canal. Aun así, su mejoría es el mejor argumento que puede ofrecer para que Mediaset tenga más paciencia con él.

El segundo canal de Atresmedia empieza el día con muchísima fuerza gracias a Aruser@s y, en menor medida, a Al rojo vivo, los dos únicos programas de su catálogo que promedian cuotas por encima del 10%. Pero a partir de ahí, la cadena va de más a menos -con ligeras subidas y bajadas según la oferta- hasta llegar al que es su principal quebradero de cabeza de lunes a viernes: el prime time (en fin de semana es toda su parrilla, en general).

El horario estelar -que cada vez lo es menos- es su punto débil desde hace tiempo, aunque esta temporada ha estrenado dos programas que, por ahora, no le están yendo mal en dicha franja. Tanto Conspiranoicos como #CASO se están moviendo alrededor del 6% de cuota, por lo que están rindiendo ligeramente por debajo del canal, pero también ligeramente por encima de formatos tan veteranos como Pesadilla en la cocina y Equipo de investigación, que están sufriendo el paso del tiempo. El Taquillazo, como todo contenedor cinematográfico, alterna buenos datos con otros peores según la película que emita.

Decíamos al principio que Cuatro suele marcar mejores datos los fines de semana que de lunes a viernes, pero esta no es la única particularidad que deja su parrilla. También hay otra muy llamativa: el segundo canal de Mediaset, a diferencia del resto, no “empieza el día” hasta las 11:30 horas. Mientras las demás cadenas ya están funcionando a pleno rendimiento, ella emite reposiciones de ¡Toma salami!, Callejeros Viajeros y Viajeros Cuatro con medias inferiores al 3%. A continuación, En boca de todos eleva la audiencia hasta el 5%-6%, pero para entonces, Cuatro ya ha perdido la mañana ante los demás canales. Y así, día tras día.

Caso diferente es el de la tarde, donde sí tiene una programación propiamente dicha. El problema es que sufre mucho cuando acaba Todo es mentira. El programa de Risto Mejide ha empezado el curso con buenas cifras (entre el 6% y el 7%), pero ni Lo sabe, no lo sabe ni ¡Boom! se acercan después a ellas. El concurso de Xuso Jones al menos ha mejorado lo suficiente para instalarse por encima del 4% de cuota, relativamente cerca de la media del canal. Pero el de Christian Gálvez apenas roza el 3% (y no siempre) y ha terminado muy tocado su primer mes.

Noticias Cuatro 2 tampoco marca las diferencias a continuación, por lo que Cuatro no remonta realmente el vuelo hasta la entrega de estreno de First Dates. Eso sí, la remontada suele tener continuidad en prime time, aunque no en la noche de los lunes, donde el regreso de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? se está saldando con unas cifras muy discretas (el pasado lunes incluso bajó del 4%).