La reacción de Emma García al ver la “nueva cara” de Pipi Estrada: “He visto un poco y ya me da”

La semana pasada, Fiesta dejó a Pipi Estrada a las puertas de una clínica estética donde iba a someterse a una intervención para quitarse la papada. Este domingo, el colaborador regresaba para enseñar su nuevo aspecto.

Emma García le dio paso para que entrara a plató: “Se sometió a una intervención quirúrgica, de cinco horas con sus riesgos, para cambiar su cara y su cuello. Adelante Pipi y su nueva cara”, dijo y se abrió la puerta con el tertuliano deportivo.

“Pipi has quedado súper bien, te has quitado diez años. Estoy impresionada”, exclamaba Ana María Aldón al ver a su compañero. Mientras otros señalaban que aún estaba algo hinchado.

Tras el impacto, Estrada relató su decisión: “He estado cuatro años pensándolo. Reflexionaba porque entrar a un quirófano no es cualquier cosa. Me miraba en el espejo pero siempre tenía alguna excusa. De repente, le regalé una camiseta firmada por Benzemá al doctor y me dijo que el 26 tenía libre para hacerme el cuello. Y le dije que sí”, recordó.

Preguntado por su opinión al ver el resultado: “Lo primero que pensé al mirarme al espejo es que podría ponerme camisetas de cuello redondo que antes no me ponía por vergüenza. Ha sido el cuello y el óvalo de la cara, más triangular”, señaló.

Al retirarse el pelo para mostrar la forma del rostro, Emma se asustó por la cicatriz: “Ay Pipi ten cuidado, que llevas una semana y ha sido muy rápida la cicatrización”. A lo que el colaborador dijo que ya casi no se veían y se las quiso enseñar: “No, no quiero ver las cicatrices, he visto un poco y ya me da...”, dijo la presentadora frenándole en seco y con cara de incomodidad.