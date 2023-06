'Sálvame' vivió un “conflicto callejero” en directo: “Dice que el programa es una mierda, pero se mete para salir”

Terminada esta semana, quedan solo cinco entregas de Sálvame por delante en las tardes de Telecinco. El programa está a punto de cerrar etapa de 14 años en antena y, aunque con los días contados, sigue despertando filias y fobias por igual. Lo ocurrido en la tarde de este viernes 16 de junio ha sido un nuevo ejemplo de ello.

El magacín de La Fábrica de la Tele abordaba la tensión con la familia de Raquel Bollo a raíz del paso de sus dos hijos por Supervivientes 2023. Para complementar la información de plató, el reportero José Antonio León se encontraba en los alrededores del domicilio de Manuel Cortés, en Sevilla. Allí, según se iniciaba el directo, ha tenido un enfrentamiento con una viandante.

Antes de que se abriera su micrófono, las imágenes del pantallón ya le mostraban discutiendo con una mujer. La voz de David Valldeperas, que no estaba microfonado, se hacía audible. “¡¿Qué está pasando?!”.

Al tomar la palabra, León explicaba que había sido “un conflicto callejero”. Muy molesto, afirmaba que la chica “quería meterse en el directo”: “Dice que el programa es una mierda... Pero es la primera que está metiéndose para salir”. El profesional de Telecinco calificaba este episodio como uno de los “conflictos diarios” que tienen, “debidos también a la tensión de que acaba el programa”.

El enfado de José Antonio León

Acto seguido, se manifestó con mucha dureza por actitudes como estas de personas que se enorgullecen de no haber seguido el programa, justo ahora que se aboca a desaparecer: “Me molesta sobre manera que tiren por tierra nuestro programa cuando son los primeros que lo ven. Es alucinante”.

Tras contenerse, Terelu Campos desde plató procuraba algo de mesura, recordando que “tenemos un trabajo público y estamos expuestos a las críticas y a las opiniones”. “A mí me encantan las críticas”, intervino de nuevo el reportero, “pero no vayas con la falsa modestia de que el programa es una mierda, cuando quieres salir”.

“A mí no me molesta que digan eso del programa, sino que interrumpan mi función. Es o que le he dicho: es como si tienes una tienda de ropa y voy yo y me pongo a destrozar el mobiliario”, continuó, tratando de cortar este enfado. “Lo he prometido”.