Sandra Barneda desvela lo peor de grabar 'La isla de las tentaciones': “A veces he sentido que me caía redonda”

La isla de las tentaciones ha sobrepasado ya el ecuador de su séptima edición en Telecinco, la cual ha tenido uno de los arranques más convulsos de la historia del programa. Por este motivo, Sandra Barneda ha querido hacer balance de lo que va de temporada, desvelando algunos de los secretos mejor guardados de la grabación del reality.

La presentadora arrancó aludiendo al desconcierto vivido en el comienzo de la convivencia en las villas tras la decisión de dos de las cinco parejas originales (las formadas por Alba Casillas y Rober y Andrea y Álvaro) de abandonar el programa a las primeras de cambio. Barneda ha confesado lo mal que lo pasó durante la hoguera de confrontación de los segundos, debido a un problema de salud.

“Lo grabé sintiéndome fatal. Me encontraba terriblemente mal grabando y el principio todo era pa-pa-pa”, ha expresado en Tik Tok. “Fui al servicio médico, me hacen un cultivo... Tenía unas anginas que no podía ni tragar con el calor que hacía, me ardía la garganta. Entonces me tuvieron que poner el antibiótico”, recordó la catalana, que tuvo que enfrentarse así a todos los conflictos que se estaban desatando en la isla.

Barneda destacó que cuando “una está mala” tiende a dramatizarlo todo más “porque no te encuentras bien”: “Yo cuando terminé dije: '¿pero y ahora qué hacemos? Se nos acababan de ir dos parejas, ¿qué hacemos?'. Nos quedaban tres parejas y estábamos a tomar por saco (en República Dominicana) y además se fueron fulminantemente. Yo me quedé que dije: '¿y ahora qué?'”, señaló, rememorando el gran agobio que sintió.

Lo más duro de 'La isla de las tentaciones'

Por otro lado, Sandra Barneda ha comentado algunas de las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar durante la grabación del reality en la Republica Dominicana. Todo ello, después de revelar cuál es para ella una de las partes más emotivas de cada temporada: “Para mí uno de los momentos más bonitos y más difíciles al final es el desembarco porque es el momento en el que yo voy a conocer a las parejas y es un día de grabación muy largo, donde grabamos muchas horas expuestos al sol”, termina señalando.

“La grabación es muy dura. Cuando los concursantes han estado en el catamarán, se han mareado de la leche y hemos tenido que parar la grabación”, desvela. “Vosotros decís 'pero qué maravilla de plano', pero eso implica estar expuestos al sol y con los chorretores que te caen”0, explica Sandra Barneda.

La presentadora asegura entonces que otro de los aspectos que suele causar sufrimiento a los concursantes y a ella misma es el de tener que andar descalzo por la arena caliente: “Cada vez que me dicen 'aléjate, aléjate y descalza'... me puedo hacer hasta ampollas porque arde. Además, te dicen que no vayas por la zona que está mojadita y que disimule y ande con elegancia. Tampoco es que lo consiga mucho, pero lo intento y me arden los pies”, señala la televisiva.

Barneda acaba reconociendo que en más de una ocasión ha estado a punto de no poder coger las riendas de La isla de las tentaciones: “Hay un momento en el desembarco en el que yo a veces he sentido que me caía redonda, pero bueno, es que no hay otra manera de grabarlo. En fin, es duro, es duro”, sentencia.