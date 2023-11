El show por Bárbara Rey muta en batalla Telecinco-Antena 3 con Griso, Ana Rosa, Sonsoles y señalamiento a Borja Prado

Este mismo lunes explicábamos que la revitalización de Bárbara Rey y su familia como protagonistas de la actualidad del corazón, a causa de la entrevista que su hijo Ángel Cristo concedió al estreno de ¡De Viernes! en Telecinco, está siendo aprovechada por la cadena de Mediaset, pero también por Antena 3 e incluso por La 1 de TVE.

Con la pública de manera más tangencial, parece que Atresmedia y Mediaset han formado dos bandos, y llegan incluso a dedicarse mensajes por ello. El primero fue de Susanna Griso dirigido a la cadena rival, declarándose “beligerante con el pago de las entrevistas”: “Al final, si quieres pagar mucho, también exiges que se digan muchas barbaridades, nunca mejor dicho. Con lo cual no sabes hasta que punto es verdad o hay sobre actuación para cobrar el cheque al final de la entrevista”, dijo la presentadora de Espejo Público.

La pelota llegó a las tardes, donde Ana Rosa Quintana dio su visión en TardeAR, aceptando hablar de dinero pero pidiendo que entonces todos lo hagan: “Bárbara Rey tampoco ha hecho el documental y la serie gratis”, recordó la presentadora refiriéndose a los dos proyectos de la artista con Atresmedia.

A continuación, defendió el derecho de su hijo Ángel Cristo de contar su versión, como había hecho su madre: “Bárbara en el documental cuenta muchas cosas que a lo mejor él ha vivido de otra manera, y ha dicho: yo también quiero contar lo que yo he vivido. Y tiene derecho”.

Antes de hacer esa sentencia, Quintana ya había sido irónica al decir que le parecía “muy curioso” que la polémica surgiese por la entrevista de Ángel Cristo en ¡De Viernes!, cuando ésta en realidad se produjo “después de la serie y el documental de su madre”. “Hay cosas que a lo mejor Bárbara no va a reconocer, pero él las ha vivido así”, incidió la presentadora, volviendo a señalar que simplemente es la versión de su hijo, como antes la había dado su madre.

Bárbara Rey, contra Telecinco y Borja Prado en 'Y ahora Sonsoles'

Por si quedaba alguna duda de que las dos cadenas ya han convertido esta polémica de Bárbara Rey y su familia en un conflicto entre ellas que se están encargando de rentabilizar, prácticamente al mismo tiempo que TardeAR, Y ahora Sonsoles conectó en directo con la propia Bárbara Rey vía telefónica.

La actriz y vedete comenzó por explicar cuál era su estado tras la entrevista a su hijo, y por desmentir las duras acusaciones que Ángel Cristo hizo contra ella. Además, al dejarle caer si todo era un montaje con su hijo, sentenció: “De montaje nada. Yo no he hecho nunca ningún montaje”.

Pero la conversación giró luego a una crítica directa a Telecinco. Bárbara Rey explicó que su hijo es “una persona muy introvertida”, por lo que le había sorprendido verle hablar así, asegurando que para ella “no estaba preparado” para dar ese salto mediático, y culpando a Mediaset: “Todos sabemos cómo funcionan en el lugar en el que ha hecho las declaraciones. Ellos quieren lavar su imagen, pero van por muy mal camino porque no es la fórmula ni la manera”.

Bárbara Rey señalando a Borja Prado. El padre del presidente de Mediaset era Manuel Prado, administrador privado del rey Juan Carlos pic.twitter.com/FOs5IJJnfw — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) 27 de noviembre de 2023

La artista reconoció que tiene “mucho miedo” porque sabe cómo funcionan estas cosas mediáticamente, y luego lanzó una frase en la que apuntó directamente a Borja Prado, presidente de Mediaset e hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, que acabó en la cárcel por ser el fiel testaferro del rey emérito Juan Carlos I, con el que Bárbara Rey ha contado su relación en la serie y la docuserie: “El que se dé por aludido, que se dé por aludido. No hay que olvidar nunca el nombre del Presidente, y no de España”, dijo a la presentadora.

Sonsoles Ónega, lejos de esquivar la acusación, la intentó centrar aún más para apuntar a Telecinco: “Yo no tengo pelos en la lengua, y miedos los justos, pero lo que tú has dicho es que es una venganza”.

Sin embargo, Bárbara Rey le quitó la razón: “No, yo no he dicho eso. Pero cada uno se mueve en un medio”, lo que hizo que la presentadora insistiese: “Esas cosas tampoco las entiendo, debo ser la más ingenua de la profesión. Tú has dicho 'van a destruirme'”, tras lo que la entrevistada aclaró que no se refería a ella, sino a su hijo: “No, a mí no, van a destruirle a él”.