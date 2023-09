Sonsoles Ónega presenta su nueva temporada con cambio de rivales: “No me lo planteo como un combate”

Atresmedia ha clausurado la semana de presentaciones en el FesTVal 2023 con la visita de Sonsoles Ónega, que tras arrancar el pasado lunes la nueva temporada de Y ahora Sonsoles en Antena 3 ha profundizado ante la prensa en sus novedades y en los cambios en la tarde televisiva.

Ana Rosa Quintana, ahora a 'TardeAR': "Telecinco se la ha jugado cambiando la tarde y la mañana"

La periodista, Premio Joan Ramón Mainat del Festival de Televisión de Vitoria, ha comparecido junto a José Antonio Antón, director de contenidos de Atresmedia, y Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo, en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele.

Casi un año después de estrenar su apuesta en directo para la franja vespertina de la mano de la periodista, entonces recién fichada de Mediaset, Antón ha hecho balance de lo conseguido en apenas once meses de recorrido: “Nos lanzamos con Sonsoles y estamos supersatisfechos. Me parecía un superlogro hacer un 7-8% de share, y ahora somos líderes. Hemos conseguido el programa que queríamos hacer, con el tono que queríamos tener”.

A su lado, Ferreiro ha destacado a Sonsoles Ónega como “el factor diferencial” en una franja de la programación en la que este septiembre van a cambiar las ofertas con la llegada de TardeAR de Ana Rosa y La Plaza de Jordi González: “Es como una primera temporada, es volver a empezar. El contexto ha cambiado y como queremos seguir haciendo nuestro trabajo es diferenciándonos a través del contenido”.

“Vamos a intentar darle al espectador de la tarde lo que le gusta y lo que necesita”, ha añadido la directora de entretenimiento, que ha anunciado que además de las novedades ya confirmadas, el equipo de colaboradores va a seguir renovándose durante la temporada: “No nos conformamos y si creemos que hay alguien que puede aportar le vamos a invitar para que venga. El espectador nos agradeció la frescura y la renovación de los colaboradores televisivos y vamos a seguir en la misma tónica con mucha humildad, intentando diferenciarnos día a día por tener los mejores contenidos”.

Sonsoles Ónega: “Esta temporada empezamos de cero”

A continuación ha tomado la palabra Sonsoles, apenas unas horas antes de recoger su premio en la Gala de Clausura del FesTVal 2023: “Agradecí que pusieran el listón de las expectativas bajo, porque es una manera de cumplir relativamente bien”, ha comenzado expresando, al tiempo que ha hecho balance de este año: “El programa ha ido evolucionando en función de cómo lo íbamos sintiendo en el plató. Después de casi un año podemos decir que el objetivo está cumplido... hasta ahora. Esta temporada empezamos de cero, para mí es como si estrenáramos cada día. Esto es una carrera de fondo”.

Sobre los cambios que introduce en el programa para aportarle frescura, Ónega ha aclarado que “no son muchas novedades porque no ha pasado el tiempo suficiente para que el programa dé muestras de fatiga o requiera una gran renovación”. “Tenemos que ofrecer cosas que no puedan verse en otro sitio”, ha valorado, añadiendo que “es una temporada televisiva de cambios en la que partimos con alguna ventaja”.

En la ronda de preguntas han sido varias las cuestiones relacionadas con su pasado en Mediaset, o con su inminente enfrentamiento en la parrilla con Ana Rosa Quintana. En concreto, se le ha preguntado por la promo de la nueva temporada de Y ahora Sonsoles, en contraposición a los clips promocionales que hacía en su antigua casa: “No sé si toca establecer una comparación. Aquella promo [de Telecinco] se hizo rápida, el programa se puso en marcha en muy poco tiempo, pero el germen de la idea era transmitir alegría. Atresmedia trabaja de otra manera, ni mejor ni peor, distinta, y todo lo mastica mucho. Son dos maneras de trabajar igual de válidas”, ha defendido.

También se le ha cuestionado sobre si incorporará a su grupo de colaboradores a rostros populares en las redes sociales, tras conocerse que TardeAR ha fichado a la TikToker Marina Rivers: “Aquí no se ficha por la cuenta de seguidores, pero tenemos una 'top' como Tamara Gorro”, ha apuntado Sonsoles. Ferreiro, a su lado, ha añadido: “La sociedad, los medios están evolucionando, pero hasta el momento nosotros valoramos la incorporación por lo que creemos que pueden aportar en plató”.

Acerca de su reciente conexión en directo con Terelu Campos, y preguntada por si podría sumarse al equipo tras haberla invitado al plató de Y ahora Sonsoles, ha comentado: “Creo que Terelu tiene un entrevistón y me encantaría que viniera y que pudiéramos hablar de todo. Y hasta ahí”. “Si consideramos que alguien puede aportar al programa, estamos en movimiento”, ha apuntado la directora de entretenimiento.

Uno de los momentos más emocionantes de esta semana. 🥺



No te pierdas las palabras de María Teresa Campos sobre Sonsoles Ónega...



...en voz de Terelu Campos. 😢 #YAS ▶️ https://t.co/kXbtH2PrZ7 pic.twitter.com/jOOzGv8ZxA — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) 9 de septiembre de 2023

“No me planteo el arranque de temporada como un combate”

Sonsoles ha hablado del duelo que arrancará próximamente contra Ana Rosa Quintana, que estrena este septiembre su nuevo TardeAR: “Yo no me planteo el arranque de temporada como un combate. Tenemos que seguir trabajando lo mejor que sabemos, en la línea que empezamos el año pasado. Tenemos que ser útiles y amables para nuestros espectadores. Habrá días en los que ganemos y días en los que perdamos. Y el día que ganemos será para satisfacción del equipo, y cuando perdamos habrá sido contra los grandes de la televisión”, ha dicho, refiriéndose también a Jordi González.

En esa línea, José Antonio Antón ha explicado que “vamos a estar un entorno en el que habrá 5-6 magazines por la tarde, algo que no había pasado nunca. Para nosotros lo importante es hacer el programa que queremos hacer y tener esa relevancia que hemos tenido. Tenemos que estar centrados en hacer el mejor programa posible”.

Ferreiro ha reforzado la misma idea: “Vamos a competir contra nosotros mismos. Queremos cada día hacer un programa mejor, con independencia de lo que haga el de enfrente. Los contenidos van a ser similares, y por eso nuestro empeño por marcar nuestra propia agenda y tener contenidos exclusivos”.

😍 @sonsolesonega, muy ilusionada ante la nueva temporada de @YAhoraSonsoles



🗣️ "Viene una temporada con cambios que afrontamos con ganas e ilusión"



🗣️ "Cada día lo tenemos que hacer un poco mejor porque esto es una carrera de fondo" pic.twitter.com/AIUU0oVVjZ — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 9 de septiembre de 2023

El director de contenidos ha sido preguntado sobre si desde Antena 3 están abiertos a mover piezas en la tarde en función de la competencia y los resultados de audiencia, y ha asegurado que “nuestra parrilla está muy viva y estamos en un entorno en el que hay muchos contenidos contra los que competimos. Si en algún momento consideramos que va a ser mejor para el programa y los espectadores modificar la hora de inicio y la duración, pero siempre pensando en el objetivo”.

Sobre el listón de share que se marcan, ahora que los rivales cambian, ha dicho: “No es tanto una cuestión de un número. Podría estar muy satisfecho con una audiencia menor porque es el programa que queremos hacer”. “Va a cambiar todo mucho ahora, y a lo mejor los datos cambian y estamos muy bien con una audiencia menor. No quiero centrarme en el número porque no es lo que debemos hacer. Se abre un nuevo escenario y habrá que ver qué hacen las otras ofertas, y nosotros seguir siendo relevantes”, ha agregado.

Además, Sonsoles ha sido cuestionada sobre si se ha intercambiado mensajes con sus nuevos competidores, como ha sido tradición durante años entre las 'reinas de la mañana': “El lunes me tendrás mandando mensajes”, ha comentado, desvelando que “hasta la fecha no ha habido ningún mensaje de Ana Rosa”.

El futuro de Sonsoles en Antena 3, más allá de la tarde

Por último, en la rueda de prensa se ha planteado si en Antena 3 piensan en Sonsoles Ónega para otras franjas de la programación en el futuro. En concreto, la franja matinal y el prime time.

“¿Me ves en la mañana? Yo me veo donde me vean, donde pueda resultarle útil para el espectador, mi empleador, mi empresa y mis jefes. De momento creo que no hay ningún plan”, ha comentado la propia periodista sobre un hipotético salto a la mañana. “La tarde es una franja superimportante para nosotros y apostar por el directo era algo que llevábamos tiempo queriendo hacer. La decisión de hacerlo con Sonsoles estaba muy pensada y estamos muy contentos”, ha dicho Antón.

Respecto al horario de máxima audiencia, el nocturno, el mismo directivo ha confirmado que “vamos a apostar más veces por Sonsoles en prime time, y no necesariamente con la marca Hablando en plata. Tenemos varios especiales en mente. Hay temas que están pasando y creemos que tiene esa conexión”.

No será, por ahora, con una marca de entretenimiento y entrevistas, según ha afirmado Ferreiro tras ser preguntada sobre si se plantean cubrir ellos el hueco del recién cancelado La última noche de Telecinco. “Tenemos muy poquitos huecos para estrenar nuevos formatos y por qué no hacer un programa de entrevistas, pero ahora mismo no está en nuestra hoja de ruta porque todavía tenemos formatos que estrenar. A corto plazo no está encima de la mesa, pero podría ser”.

📸 @sonsolesonega ha posado junto a José Antonio Antón, Director de Contenidos de Atresmedia y Carmen Ferreiro, Directora de Programa de Entretenimiento de Atresmedia en la presentación de la nueva temporada de @YAhoraSonsoles



Lo han hecho en el @FesTVal pic.twitter.com/WUCNRdzKoJ — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 9 de septiembre de 2023

La nueva temporada de 'Y ahora Sonsoles'

La nueva temporada de 'Y ahora Sonsoles' potenciará el área de investigación y actualidad y seguirá centrando gran parte de sus contenidos en las entrevistas en plató y en las exclusivas. El programa, además verá reforzado su equipo de profesionales de cara al nuevo curso.

En esta nueva temporada, el programa de Antena 3 seguirá contando con un amplio equipo de colaboradores a los que se suman la periodista Pilar Vidal, el diseñador Juan Avellaneda o la periodista de sucesos Beatriz Osa. Además, el programa contará con la incorporación de Cruz Morcillo, Beatriz Cortazar y Paloma García Pelayo en esta nueva temporada.

Entre los colaboradores que cada tarde acompañan a Sonsoles están Rebeca Haro, los cómicos Miguel Lago y Txabi Franquesa, Valeria Vegas, Carlos Quílez, la corresponsal de Casa Real, María Manjavacas, Isabel González, Nacho Gay, Lorena Vázquez, Beatriz Miranda y Dani Carande. Además, seguirá contando con las secciones de Boticaria García o Nutriman.

Este programa también puede verse fuera de España. ‘Y ahora, Sonsoles’ se emitirá a través de Antena 3 Internacional y estará disponible en la versión internacional de Atresplayer.