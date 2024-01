Telecinco pesca en los Mozos de Arousa a su undécimo concursante para 'Bailando con las estrellas'

Telecinco ya tiene el casting para Bailando con las estrellas casi cerrado. Reacción en cadena se ha encargado de anunciar al undécimo concursante de esta edición, que precisamente sale de la cantera del concurso.

Se trata de Bruno Vila, uno de los integrantes del veterano equipo, presente desde mayo en el programa de Ion Aramendi, cambia su plató por la pista de baile en esta nueva aventura televisiva. Se sumará a la cantante María Isabel, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el estilista Josie, la Miss Universo España Athenea Pérez, la abogada y hermana de Mario Casas Sheila Casas, el actor Adrián Lastra, la diseñadora de joyas Elena Tablada, la rapera Mala Rodríguez y los exfutbolistas Miguel Torres y José Manuel Pinto.

Trayectoria de Bruno Vila

La popularidad de los Mozos de Arousa ha sido crucial para la progresión positiva de Reacción en cadena. Los gallegos van camino de cumplir ocho meses en el espacio producido por Bulldog TV, a la postre la misma productora del formato de baile.

Antes de esta pasarela a la fama catódica, Bruno se encontraba en cuarto de derecho, aunque había tenido que aparcar sus estudios para poder dedicarse de lleno al espacio que tantas alegrías le ha dado. También, forma parte de la asociación Arousa Moza, donde organizan actividades culturales para jóvenes. Además, en uno de los programas, se declaró fan de los podcast y de la tonadillera más famosa de España, Isabel Pantoja.

En su vídeo de presentación, el joven dice ser “arrítmico” aunque considera que tiene margen para progresar. “A poco que mejora, ya es una evolución de la leche”.

Las claves del nuevo 'Bailando con las estrellas'

El sábado 13 de enero se estrenará esta nueva adaptación del formato estadounidense Dancing with the Stars a cargo de Bulldog TV (Supervivientes). Jesús Vázquez será el presentador del formato, tal y como anunció verTele, acompañado por la supermodelo Valeria Mazza.

La competición se desarrollará en un plató de 1.400 metros cuadrados, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile, e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del plató se dispondrá tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros.

El escenario estará rodeado por una gran pantalla central de 12,5 metros, dos laterales de 9x6 metros y numerosas pantallas más salpicando el resto del decorado para dar continuidad a la puesta en escena utilizada en cada número de baile. Tres grandes salas de ensayo y una más denominada ‘Sala de las Estrellas’, habilitadas en un plató anexo de 700 metros cuadrados, completan la escenografía de este espectacular show televisivo.

Bailando con las estrellas no es el único talent show de baile que se prepara para el futuro inmediato. La 1 también ultima Baila como puedas, un nuevo formato creado y producido por Zeppelin TV, que toma el relevo de su Mira quién baila (que partía de Strictly Come Dancing, a su vez base de Dancing with the Stars). Anne Igartiburu será su presentadora, mientras que Beatriz Luengo es la primera integrante del jurado que se conoce.