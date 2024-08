Ana Vázquez (PP) evita responder a Risto para valorar el “indigno” mensaje xenófobo de Xavier García Albiol

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona por el Partido Popular, ha vuelto a dar un mensaje xenófobo esta vez desde su cuenta en la red social X, en la que ha señalado por su origen a un grupo de personas como presuntos y potenciales delincuentes, volviendo a situarse en el ala más radical del PP mientras el partido de Feijóo sigue enredado en un discurso contradictorio sobre la acogida de los menores migrantes, como analiza elDiario.es.

Reincidente en demostrar su racismo y xenofobia (el lema de una de sus campañas fue “Limpiando Badalona”, y repartió folletos con el lema “fuera rumanos”, entre otros ejemplos), la nueva muestra de García Albiol llegó este lunes a Todo Es Mentira, donde una compañera del PP como Ana Vázquez participaba como colaboradora y tertuliana, y fue preguntada por Risto Mejide sobre qué opinaba de ese mensaje.

El programa de Cuatro tiró primero de sarcasmo e ironía preguntándose cuál debía ser el “código de vestimenta” si eres inmigrante para que Albiol no te convierta directamente en delincuente, y Ana Vázquez defendió al PP recordando que se ha enfrentado a Vox por apoyar la acogida de menores migrantes. Sin embargo, cuestionada directamente por el presentador, lo único que dijo sobre Albiol es: “Yo no escribiría ese mensaje”.

Risto insistió, preguntándole directamente si creía que era un mensaje digno para un líder del PP, y sobre todo si es normal que un político del Partido Popular piense así. Ana Vázquez empezó a evadir, explicando que ella como hija de migrantes no lo hubiese escrito, y ante la insistencia del presentador, con distintos requiebros.

Llegó un momento en el que Risto Mejide se plantó: “No quieres contestar, yo lo he intentado. Si no me contestas, aquí no puede haber diálogo”. Fue entonces cuando Ana Vázquez también defendió a Albiol, pese a su nuevo mensaje xenófobo, explicando que hay que ir a Badalona para así conocer “el problema” que vive el municipio, sin dar más detalles.

El presentador, antes de cambiar de tema, fue cortante por última vez: “No me cambies de tema. Te parece indigno este mensaje, ¿sí o no?”, pero Vázquez volvió a dar evasivas, apostando por último por la estrategia del 'y tú más': “Hay peores mensajes de Junts, pero no dicen nada porque son socios de Sánchez”.