Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique se enzarzan en 'MasterChef Celebrity': “Estás acostumbrado a mandar”

MasterChef Celebrity 8 vivió en su tercera entrega en TVE una noche de grandes emociones que acabó con la expulsión de la modelo Sandra Gago. Todo ello, tras un momento de gran tensión en las cocinas del programa de La 1 por la bronca que protagonizaron Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique. La presentadora, desde la galería del plató, recriminó al torero la actitud que mostró hacia su compañero Daniel Illescas por no haberle favorecido en un momento clave de la prueba de eliminación.

El reto arrancaba con una dinámica en la que los concursantes debían identificar una serie de hierbas aromáticas por su olor. Lo hacían de manera que el primer aspirante iba diciendo el nombre de los ejemplares que iba reconociendo hasta que fallaba para luego elegir al rival que lo intentaría a continuación. Por tanto, ser de los primeros era clave, ya que era más fácil identificar las plantas más famosas de inicio, mientras que las más extrañas quedaban para los participantes del final.

Jesulín explota contra Daniel Illescas

Ahí se desató la polémica, ya que cuando le llegó el turno a Illescas, este eligió a Blanca Romero para que le sucediera en lugar de Jesulín, tal y como el de Ubrique esperaba. Tanto fue así, que matador le llegó a hacer numerosos gestos al influencer para que le nombrase.

Tras la decisión de Daniel, Jesulín de Ubrique se mostró muy enfadado: “Me sentí un poco decepcionado con mi amigo Dani. Me ha sentado como una patada en la barriga”, soltó el marido de María José Campanario en unas palabras que provocaron la disculpa inmediata de su compañero. “Tienes que controlar esas cosas”, le siguió reprochando a Illescas, que con lágrimas en los ojos defendía que “no lo he hecho con maldad”.

La humildad de Dani pidiendo perdón sin pensarlo para no generar conflicto #MCCelebrity pic.twitter.com/NXyGrcfm5L — MasterChef (@MasterChef_es) 21 de septiembre de 2023

Toñi Moreno salta contra Jesulín

La situación en el foso de MasterChef Celebrity, con un Daniel Illescas totalmente abatido, provocó la reacción de Toñi Moreno, que no dudó en saltar contra Jesulín de Ubrique por su actitud: “No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Si yo me tuviera que enfadar cada vez que no me cogen estaría todo el día enfadada”, empezó diciendo la andaluza al tiempo que el concursante intentaba interrumpirla.

“Mira tío, déjame hablar, tu hablas y estás acostumbrado a mandar”, le pidió enfadada Moreno. “No, no, no, a mí me han mandado muchas veces”, se defendió el ex de Belén Esteban. “Dani lleva todo el día nervioso, esto es un concurso y mí no me ha elegido nadie”, continuaba Toñi Moreno. “Ya, pero tú ves los toros desde la barrera. Yo estoy aquí abajo y si hubiese sido al contrario, yo lo miro a él y lo saco. Y a mí me han dejado al penúltimo”, replicaba el andaluz, que se reafirmaba en el que “yo no tengo que pedir perdón ni a Dani ni a nadie”. “Que aprenda de los disgustos”, decía Jesulín más tarde en uno de los totales a cámara.

Finalmente, el conflicto se resolvía con cierto humor para rebajar las tensiones en plató. Durante la prueba, Jesulín aseguró que “prefiero que se vaya Toñi antes que él”, lo que provocó las risas de todos los presentes. “No te voy a dar esa satisfacción, voy a pelear para que te vayas antes que yo y te voy a decir como va a terminar esto: voy a ir a tu casa a cenar porque soy amiga de tu mujer y no te voy a mirar a la cara”, zanjaba Moreno.