'Zapeando' ya tiene sustituto veraniego para Dani Mateo: “Lo siento mucho para el que no le guste”

Zapeando es uno de los programas más veteranos de nuestra televisión y que juega más con sus presentadores sustitutos. De hecho, ha habido veranos en los que los rostros han ido rotando de forma semanal para divertir a los espectadores adivinando quién sería el siguiente.

Sin cara fija para sustituir a Dani Mateo, el que ocupara su silla este verano o cómo sería la forma de relevarle era una de las incógnitas veraniegas un año más. Mientras en otros programas lo dejaban bien claro, en el espacio de laSexta no se ha sabido hasta este mismo lunes.

No ha sido hasta este 5 de agosto cuando ha aparecido en pantalla Miki Nadal, sentado en la silla de presentador, para desvelar lo que estábamos esperando: “Buenas tardes y bienvenidos a este programa. Esto no os lo esperabais, no lo veíais venir”, bromeaba con esa misma intriga.

Aunque la realidad es que no es la primera vez que Nadal sustituye a Mateo, ya que se encargó de ello cuando este sufrió un accidente que le alejó temporalmente, tanto de Zapeando como de El Intermedio.

Cuando Mateo volvió, y a Nadal volvieron a “relegarle” como colaborador, este estuvo soltando pullas a la dirección del programa. Por ello, hoy mismo volvía a hacer un guiño a su “ascenso”: “Estoy yo aquí presentando. Voy a estar todo el verano así que enhorabuena para los que les guste como lo hago yo y lo siento mucho para el que no le guste, que hay muchos también”, broemaba.