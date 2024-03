Zayra Gutiérrez revela la lesión que le ha obligado a abandonar 'Supervivientes': “Va a ser una recuperación larga”

Zayra Gutiérrez ya está de vuelta en España tras abandonar Supervivientes 2024 por un problema de salud. Un contratiempo que obligó a la hija de Guti y Arancha de Benito a dejar el reality tras sólo diez días en Honduras y que requerirá un proceso “largo” de recuperación, tal como ha contado ella misma a su seguidores.

Apenas unas horas después de regresar a Madrid, y ya instalada en su hogar, la influencer ha querido compartir en su perfil de Instagram cuál es su estado actual, y ha revelado la dolencia que le ha impedido vivir la experiencia en Telecinco: una hernia.

“Me apetecía luchar, ganar, estar hasta el final del concurso. Tenía muchísimas ganas de vivir esta experiencia. Como veis estoy en reposo y me queda aún un tiempecillo. De momento estoy con calor, con tratamientos. Me han detectado una hernia, por eso me dio lo que me dio, y por eso me lesioné”, comienza explicando Zayra, que recordemos que fue evacuada a los pocos días de llegar tras no poder disputar la primera prueba de recompensa por un fuerte dolor en la espalda.

La exconcursante, que aterrizó en el aeropuerto de Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con muletas y tendrá que seguir la edición desde el plató mientras Marieta ocupa su plaza en la isla, ha contado además cómo será su recuperación: “Iré andando poco a poco, quitándome las muletas... Va a ser larga la recuperación, pero espero estar de vuelta pronto”.

“Me voy a preparar bien para ganar Supervivientes 2025”

Además, Zayra ha aprovechado su reaparición para enviar un mensaje a aquellos que han criticado su breve paso por Supervivientes, dejando claro que su voluntad siempre ha sido seguir en el programa: “A la gente que dice que sólo he ido a hacer el ridículo y que soy una 'nini'... yo no he querido abandonar en ningún momento. Era mi sueño ir a Supervivientes, y que me vierais tal y como soy. No ha podido ser por un tema de salud, no porque yo haya querido abandonar”.

“Me da mucha rabia pero la salud está por delante de todo”, ha añadido, al tiempo que ha recordado su voluntad de regresar en la próxima edición: “Ya dije que voy a ir el año que viene y espero que estéis ahí. Me voy a preparar bien la espalda, voy a ir a tratamiento y me voy a preparar bien para ganar el siguiente Supervivientes 2025".