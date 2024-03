RTVE afronta su Consejo más polémico, con el sueño de fichar a Broncano convertido en pesadilla

Este martes 26 de marzo, en una semana atípica por ser festiva por la Semana Santa, RTVE afronta su Consejo más polémico de la etapa de Elena Sánchez como presidenta interina de la corporación pública. Una cita pospuesta una semana (la anterior del 18 al 22 no se celebró porque la máxima responsable tenía comparecencia parlamentaria el jueves 21), y que llega con un enfrentamiento ya explícito entre la presidenta, parte del Consejo y la Alta Dirección.

El no fichaje de David Broncano (por el momento) fue la gota que colmó el vaso, y es citado como principal ejemplo de que la presidenta ha establecido un “gobierno paralelo” junto a su directora de gabinete Verónica Ollé, que está personalizando todas las aprobaciones de RTVE llegando a paralizar o cancelar los procesos que ya habían trabajado sus Direcciones, como la contratación del cómico y presentador de La Resistencia. Por ese motivo la Alta Dirección le dio plantón un día después de ese Consejo.

La siguiente reunión de los consejeros será la de este martes. Y el panorama dentro del máximo órgano de decisión de la corporación también es digno de reseñar: este mismo mes caducan las designaciones de cinco de los nueve consejeros restantes tras la salida de Tornero porque un sorteo en 2021 decidió que los tres del PP -Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio-, el del PNV -Juan José Baños- y uno del PSOE -Ramón Colom- estuviesen tres años; y que se mantuvieran seis años dos del PSOE -Elena Sánchez y Concepción Cascajosa-, los dos de Unidas Podemos -Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem- y el dimitido Tornero.

Al salir el presidente que fue propuesto por consenso, el Consejo se quedó con un miembro menos (9 en vez de 10), y ahora el equilibrio ha variado. Desde siempre, sólo los nombrados por el PP han votado juntos en bloque, mientras que con Tornero los del PSOE estuvieron divididos porque Colom votaba junto al PP, y en los últimos meses también los de Unidas Podemos han apuntado en distintas direcciones, por ejemplo con Broncano Lakidain opinó a favor y Medem en contra.

Aunque la renovación parcial del Consejo (que puede suponer ratificarles, o designar a otro consejero) debería ser inmediata, se da de bruces con que el reparto parlamentario ha cambiado y prácticamente es imposible que haya un acuerdo político para lograrla. Así que se da por hecho que los consejeros seguirán en funciones. Pero esta situación está haciendo que haya movimientos que hasta ahora no eran habituales, como el de Medem (Unidas Podemos) opinando junto al PP y la presidenta para enfriar el fichaje de Broncano.

De puertas para adentro, la situación es más tensa que nunca, y se habla por un lado de una maniobra de la presidenta para cesar a toda o parte la Alta Dirección; y por otro de peticiones de dimisión a la presidenta, de cese, o incluso algo que fuentes consultadas por verTele apuntan para este mismo martes: que tenga que presentar una moción de confianza y no la supere, lo que podría suponer su adiós. La realidad es que no parece que la presidenta vaya a salir, aunque el problema no desaparece y tiene en el fichaje de Broncano su mayor ejemplo.

La cronología del fichaje de Broncano por RTVE

Al Consejo de este martes los consejeros llegan sin saber exactamente qué van a tener que votar. Sí es fijo que se hablará de un programa pensado para competir en el access, contra El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3. Ese programa, obviamente, es la adaptación de La Resistencia de David Broncano. Pero la duda es cómo se votará incorporarle, y con qué futuro. Y la razón, las distintas “negociaciones” que ha emprendido personalmente la presidenta Elena Sánchez, según hemos sabido en verTele y repasamos en formato cronología:

Al Consejo del pasado lunes 11 de marzo llegó la propuesta que había sido aprobada por todas las Direcciones de RTVE: fichaje por tres temporadas a 14 millones de euros cada una, para un total de 42 millones. Pero esa propuesta, que trasladó al Consejo la misma presidenta, luego no fue aprobada por su abstención, posponiendo la decisión y pidiendo renegociar para un solo año. Ese movimiento generó el plantón de la Alta Dirección a la presidenta al día siguiente.

Fuentes consultadas nos explican que ese mismo fin de semana del 16-17 de marzo se hizo una aproximación informal para ver si Broncano aceptaba reducir el acuerdo a dos temporadas, con las mismas condiciones económicas. El cómico y presentador no puso problemas en bajar a dos años.

La tarde del miércoles 20 de marzo, como también hemos sabido, Elena Sánchez tiene una reunión formal con Broncano. En ella la presidenta le traslada una propuesta que, sin embargo, es de un solo año. Broncano (que tiene otra oferta de Movistar Plus+ para tres años) no la acepta, aunque él mismo propone que sí vería bien firmar dos temporadas. Teniendo en cuenta que la aprobación en el Consejo depende del voto de la presidenta, un apretón de manos entre ambos parece cerrar el acuerdo: RTVE ficharía a Broncano por dos temporadas, a 14 millones de euros cada una.

La noche del miércoles 20 de marzo, la situación vuelve a cambiar. Explican a verTele que Elena Sánchez mandó un WhatsApp a David Broncano horas después para decirle que no puede garantizarle dos años. La presidenta se excusa en que su equipo no la apoyaba, pero otras fuentes consultadas por este portal aseguran que ni los consejeros ni la Alta Dirección son tan siquiera conscientes de que había llegado a ese acuerdo. Se enteran después de ese WhatsApp en el que se paraliza.

La mañana del jueves 21 de marzo, Elena Sánchez vuelve a escribir a Broncano. Le cita a una reunión aprovechando que la presidenta tiene comparecencia parlamentaria en el Congreso. Dicha comparecencia, de hecho, solivianta aún más los ánimos del Consejo y la Alta Dirección por lo que dice respecto a la “confianza” en los directivos, teniendo en cuenta que ella como consejera votó “sí” a la incorporación de todos ellos, y fuentes consultadas por verTele consideran que la presidenta “deslegitimó” a sus directivos además “apuntando” al Consejo.

La tarde del jueves 21 de marzo, tras la comparecencia parlamentaria, la presidenta y el presentador se ven un un local cercano al Congreso. Por sorpresa, Elena Sánchez le presenta un documento previo que puede firmar en el que se le ofrece 1 año de contrato más otro opcional según rendimiento. El problema interno es que nuevamente ni los consejeros ni la Alta Dirección conocen el contenido de ese documento, que no fue preparado por los servicios jurídicos de RTVE. Además Broncano, que el día anterior había aceptado firmar por dos temporadas, se planta y dice que su propuesta es esa, dejando en manos del Consejo de RTVE que sean dos años, o que finalmente no se llegue a un acuerdo.

Así se llega al Consejo de este martes 26 de marzo

El Consejo de Administración de este martes 26 de marzo debatirá y votará el fichaje de David Broncano. Pero lo cierto es que la única propuesta que ha sido aprobada por todas las Direcciones de RTVE es la inicial (tres temporadas a 14 millones), por lo que es incluso probable que vuelva a votarse esa, a sabiendas de que saldría “no”. Otra opción será votar por dos temporadas, ya que el resto de términos serían los mismos (por decirlo así, sólo cambiaría el “3” temporadas por “2”), lo que ya tendría el beneplácito de todas las Direcciones, y redondearía con el visto bueno de Broncano y el Consejo. Sin embargo, ni para la propuesta de una temporada, ni para la del “1+1”, habría acuerdo porque el cómico las rechaza. Lo lógico es pensar que se votará por dos temporadas, y se cerrará el acuerdo. Pero en el actual Consejo de RTVE, no se sabe.

La principal preocupación que las fuentes consultadas para este artículo transmiten a verTele es que “la empresa ahora mismo no está funcionando”, y no tanto el caso de Broncano, que sí reconocen es la gota que ha colmado el vaso. No es la primera vez que desde la presidencia se tirán atrás nombramientos o decisiones ya cerrados por el resto de estamentos y Direcciones de RTVE, y de hecho explican que “con RNE está pasando igual”.

La presidenta recibe acusaciones por su “incapacidad de organizar la línea de trabajo”, y según nos explican no llega ni a proponer las ideas que tiene dando por hecho que no se las aceptarán ni el Consejo ni la Alta Dirección (cuando por ejemplo sí se aceptó el único nombramiento que ha pedido, el de Verónica Ollé como directora del gabinete de presidencia), al mismo tiempo que desde la presidencia paraliza o descarta proyectos y acuerdos trabajados por otras secciones de la corporación. Lo que, según las fuentes nos explican, tiene a RTVE en una situación de bloqueo similar a la que se vivió con Tornero.

Este martes 26 de marzo el Consejo de RTVE volverá a tomar decisiones sobre el presente y futuro de la corporación pública. Una de ellas, aunque no se sabe muy bien cómo, será el fichaje de David Broncano. Y aunque no esté en el orden del día, habrá que esperar para saber si acaba suponiendo algo más, con distintas versiones cruzadas apuntando a la presidenta, a los consejeros que caducan, y a la Alta Dirección.