Elena Sánchez habla de la “confianza” con el Comité de Dirección que la plantó y del sueldo de Silvia Intxaurrondo

En plena marejada tras dejar caer a última hora el fichaje de David Broncano, lo que provocó un plantón de la Alta Dirección a la presidenta de RTVE para protestar por su falta de confianza, y habiéndose pospuesto la nueva reunión del Consejo de Administración que volverá a tratar la incorporación del cómico el próximo martes 26 de marzo, la presidenta interina Elena Sánchez ha comparecido este jueves en el Senado.

Ha sido su comparecencia mensual en la Comisión Mixta de control parlamentario de RTVE. La cita llegaba por tanto en el momento de más tensión interna en la corporación pública desde la caída de José Manuel Pérez Tornero, al que sucedió en el cargo Elena Sánchez, pero ha sido tranquila y sin levantar el tono. Eso sí, tanto PP como Vox han repetido varias veces que la cadena pública está controlada por La Moncloa, a pesar de que la presidenta interina ha celebrado que trabajan con independencia.

El tema más repetido ha sido el señalamiento a Silvia Intxaurrondo. Tanto PP como Vox han insistido en el sueldo de la presentadora que se dio a conocer, que alcanzaba los 500.000 euros por dos temporadas. Ella misma respondió por los ataques que estaba recibiendo por ello, y Elena Sánchez ha matizado hoy que ese sería el sueldo “máximo”, ya que depende del número de programas que presente, y ha valorado que tratándose de dos temporadas, habría también que tener en cuenta los salarios que se cobran en otras televisiones.

Ha querido así dar a comprender la dificultad que encuentra TVE para fichar a presentadores, recordando muchos nombres que han sido fichajes externos históricamente en TVE, desde Carlos Herrera a Constantino Romero o Paco Lobatón, frente a la pregunta del PP que presentaba como una “práctica” novedosa contratar a presentadores. Elena Sánchez, además, ha aclarado que sólo hay dos contratos de este tipo en RTVE ligados a la información: el de Josep Cuní en RNE, y el de Silvia Intxaurrondo en TVE.

Sobre la “confianza” con su Comité de Dirección

El plantón de su Comité de Dirección la semana pasada también ha tenido protagonismo. El PP le ha preguntado por esa “confianza” que debe existir entre ella y los directivos de RTVE, y Elena Sánchez ha reconocido que “la confianza es muy importante en los equipos de trabajo”, aunque ha reconocido que para ella, en una empresa como la corporación pública, prima más que sean “directivos capaces y comprometidos con los objetivos de RTVE que están establecidos de momento en el actual mandato marco, y que sean diligentes en aplicar las directrices que emanan del Consejo de Administración”.

Recordando que el actual Comité de Dirección no lo nombró ella, sino su predecesor Pérez Tornero, la presidenta interina ha dicho: “Los miembros del Comité de Dirección de la casa fueron nombrados con total libertad y de acuerdo con la confianza que suscitaban al anterior presidente de la Corporación, que fue quien lo seleccionó y propuso al Consejo de Administración su nombramiento. De haber tenido la prerrogativa de mi predecesor, que me la ha limitado el Consejo de Administración, quizá les habría confirmado o quizá no, pero en todo caso serían personas que compartieran los valores que yo considero esenciales para la gestión de un medio de comunicación público”.

Otra diputada del PP ha querido saber “qué más le queda por hacer en RTVE”, asegurando que su etapa ha estado marcada por las polémicas pero reconociendo su trayectoria dentro de la corporación pública. Elena Sánchez ha señalado que como presidenta interina le quedan “tareas por hacer”, poniendo deberes a los políticos ya que la primera es responsabilidad suya: “Que este Parlamento cierre el proceso de interinidad cuanto antes”. Sobre por qué dijo sí, ha explicado: “Solo asumí este cargo por un sentido del deber, por responsabilidad ante el vacío institucional creado por la dimisión del anterior presidente elegido por este Parlamento”.

A continuación, ha hecho una lista de eventos y retos que RTVE tendrá que asumir en los próximos meses, dejando claro que sigue pensando en ser presidenta de la corporación pública, aunque pide que se acabe su situación de interinidad.