Un actor de 'Harry Potter' dice que “no tiene prisa” por salir en la serie de Max, pero lo “consideraría” con una condición

La serie de Harry Potter sigue avanzando en la sombra, sin más información conocida que su año de estreno en Max (2026) y la ausencia, al menos oficialmente, de un showrunner y un reparto que lideren el proyecto. Así pues, las últimas noticias pasan por Matthew Lewis, el actor que dio vida a Neville Longbottom en la adaptación cinematográfica de la saga de J. K. Rowling, que se ha mostrado dispuesto a retomar su personaje si surgiera la oportunidad de hacerlo, aunque con matices.

El actor británico reconoce, en declaraciones a People, que no tiene “ninguna prisa por volver al mundo” mágico que un día lo catapultó a la fama, pero que tampoco podría rechazarlo si recibiera una oferta que encajara con sus intereses. “No es algo que esté mirando o que quiera hacer, pero no le daría la espalda. Me interesaría mucho ver a Neville de adulto, con un aire totalmente distinto. Podría ser interesante. Sin duda lo vería y lo consideraría”, afirma al respecto.

Por desgracia para Matthew, la serie de Harry Potter que prepara Max no es una continuación de las películas, sino una versión de la misma historia que ya vimos en los libros y en la gran pantalla. Por tanto, las opciones de que aparezca un Neville adulto son prácticamente inexistentes. De hecho, Daniel Radcliffe dijo hace un año que no participará en la serie por este mismo motivo: “No lo creo, no. Sin duda, por todo lo que he leído sobre la serie, están empezando de cero y probablemente sería extraño que yo apareciera”.

La serie de Harry Potter fue anunciada oficialmente en abril de 2023. Max la describió como “una fiel adaptación de la querida serie de libros”, que ya gozaron de ocho películas producidas entre 2001 y 2011. De acuerdo al comunicado que emitió entonces J. K. Rowling, las aventuras del joven mago abarcarán de nuevo una década, con cada temporada centrada en cada uno de los siete libros.