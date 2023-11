'Amar es para siempre' festeja su final de rodaje tras once años: “Somos una familia y nos amaremos para siempre”

Días después de que Amar es para siempre terminara su rodaje, Manu Baqueiro ha dedicado unas palabras a la serie que le dio la fama y en la que se ha mantenido ininterrumpidamente dando vida a Marcelino durante más de 18 años.

A través de redes sociales, el actor compartió imágenes de la fiesta de despedida de la histórica ficción diaria “Dimos risas, abrazos, alegría, lágrimas… dimos sobre todo mucho amor, porque hay algo innegable, somos una familia y nos amaremos para siempre. Os quiero compañeros. Gracias por tanto”.

Baqueiro ya derramó lágrimas en la rueda de prensa final que tuvo lugar en septiembre en el FesTVal, también se mostraba emocionado en su último día de rodaje. En un vídeo subido por él mismo a Instagram se le ve despidiéndose de todos sus compañeros en el set y pronunciando un bonito discurso:

“Cuando entré aquí me dijeron 'tienes para seis meses si lo haces bien', y no lo hicimos tan mal. Eduardo [Casanova], gracias por confiar tanto, por cuidarnos, por ser tan bueno con nosotros y por dejarnos jugar. Si algo tiene esta serie es que nos habéis dejado jugar hasta el último día, meter chascarrillos e improvisar. Quiero acordarme de todos los realizadores, les veo y me emociono. Sois la hostia, hemos hecho historia. Ahora son lágrimas pero luego será alegría. Cuando tomemos algo de distancia nos daremos cuenta de la cosa tan maravillosa que hemos hecho. Gracias”, proclamó.

Luz Valdenebro agradece “formar parte de este cachito de historia”

Luz Valdenebro, que da vida a Cristina desde 2019, también realizó su mensaje particular tras esta celebración. “Hubo risas, abrazos, lágrimas, bailes, canciones, tambores, carrozas de Abba, besos y mucho mucho amor. No podía ser de otra manera porque amar es y será para siempre”, escribía la intérprete, que extendía su agradecimiento a Eduardo Casanova, director y productor ejecutivo, Alvaro Haro, director de casting, al productor Jaume Banacolocha y a Diagonal TV “por invitarme a formar parte de este cachito de historia de la televisión”.

Aunque no en el escenario de la fiesta, que contó con batucada incluida, Iñaki Miramón también ha dedicado sentidas palabras a este periodo que se inició en 2016 encarnando a Justo: “Gracias a todos los compañeros con los que he pasado siete años de mi vida. Cómo voy a echar de menos esta casa y a todos sus habitantes”, escribía, junto a unas fotografías en los platós. Compañeros como el propio Baqueiro se referían a él como “la mejor persona con la que he currado en mi vida”.

Aún no hay fecha concreta para la despedida de Amar es para siempre, que tendrá lugar esta misma temporada. La ficción cerrará una época que ha durado más de once años y 2.700 entregas emitidas, a las que habrá de sumar la etapa previa de Amar en tiempos revueltos en TVE.