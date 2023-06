Las 17 series de la semana se dividen entre Marvel, 'The Walking Dead' y el regreso de 'And Just Like That'

Las temperaturas no son lo único que sube ahora que entramos oficialmente en la estación estival. También lo hacen los estrenos semanales de ficción: 17 series, entre debuts y regresos, se acumulan entre este lunes 19 y el domingo 25 de junio. Un número muy similar al de la anterior semana, que evidencia que las plataformas y cadenas están echando todo lo que les quedaba antes de que termine el mes y arranque un periodo de menor consumo, con el público iniciando sus vacaciones y escapadas (algo más) lejos de las pantallas.

Netflix lleva a TUDUM 2023 importantes novedades de 'El juego del calamar', 'Élite' y Berlín': estos son los grandes anuncios

Más

Se evidencia, por ejemplo, en la llegada de dos grandes títulos derivados de franquicias: para abrir la semana, AMC sigue estirando los higadillos de The Walking Dead con el lanzamiento de Dead City, el primero de los spin-offs surgidos tras el desenlace de la ficción matriz, con Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan continuando los arcos de Negan y Maggie, antes de que hagan lo propio Norman Reedus con su Daryl Dixon y, algo después, Andrew Lincoln y Danai Gurira con Rick y Michonne. Su estreno coincidirá con el desenlace de Fear The Walking Dead, para asegurar el empacho de tripas a los espectadores y fans.

Solo dos días después de que reaparezcan los zombis en la pequeña pantalla, harán lo propio los Skrulls del Universo Cinematográfico Marvel con Invasión Secreta. La nueva ficción de la Casa de Ideas en Disney+ supone la primera oportunidad para que el Nick Furia encarnado por Samuel L. Jackson tenga total protagonismo en las tramas, tras haber servido de gozne entre los diferentes productos y líneas argumentales de la multifranquicia desde que apareciera en la secuencia post-créditos de Iron Man en 2008. Precedida de buenas críticas en Estados Unidos, su potente reparto -con Olivia Colman y Emilia Clarke implicadas- es otra garantía, como debería serlo la presencia en el equipo creativo de Kyle Bradstreet, guionista de Mr. Robot.

Y, así como nada, solo un día después regresará ...And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York, con su segunda temporada. Pocos detalles ha dejado al aire HBO, más allá de uno que ha de servir como reclamo para quienes disfrutaran con la serie original: el regreso, en forma de cameo, de Kim Cattrall como Samantha. Tranquilidad, cuentan los tabloides que no tuvo que reencontrarse con Sarah Jessica Parker para rodar su intervención. El lanzamiento, por cierto, se produce poco después de que se hayan cumplido 25 años de la premiere de la original en la cadena de cable.

Si miramos a España, hay también varias producciones patrias que se hacen notar en estos días de calor asfixiante: es el caso de Las noches de Tefía, nueva propuesta de Atresplayer Premium, que da carta blanca a Miguel del Arco para crear una historia en torno al campo de concentración franquista conocido como Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en una serie de la que ya hablamos en verTele, y donde acababan condenados por la ley de vagos y maleantes. Su estreno será el domingo 25, solo dos días antes de que HBO Max arranque con Sofía, una vida real, docuserie a cargo de David Trueba y Jordi Ferrerons, repitiendo tándem tras Sagrada familia.

Y aún hay más: Cattrall, a la que veremos -está por ver cómo- en And Just Like That, protagoniza El glamour, uno de los múltiples estrenos de Netflix en estos días junto con La isla calavera, spin-off animado del MonsterVerse cinematográfico de Warner Bros y Legendary; mientras tanto, Amazon Prime Video proclama Soy virgo, el nuevo proyecto como director del iconoclasta Boots Riley tras la celebrada Sorry to Bother You. Mucho y muy variado.

'The Walking Dead: Dead City' (19 de junio, AMC)

Así es la serie: Dead City sigue a Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) en su viaje a una Manhattan postapocalíptica, aislada desde hace tiempo del continente. La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de Nueva York su propia ciudad de anarquía, peligro, belleza y terror.

'Los Gemstone' T3 (19 de junio, HBO Max)

Así es la serie: La ficción cuenta la historia de una familia televangelista de fama mundial con una larga tradición de desviación, codicia y obras de caridad. Cuando los malcriados hijos de los Gemstone consiguen por fin su deseo de hacerse con el control de la Iglesia, descubren que el liderazgo es más difícil de lo que imaginaban y que su extravagante estilo de vida tiene un alto precio.

'La orquesta' (20 de junio, Filmin)

Así es la serie: Jeppe Nygren asume el cargo de director adjunto de la Orquesta Sinfónica de Copenhague y es recibido calurosamente por su nuevo director, quien le habla con franqueza de las peculiaridades de sus músicos. Jeppe rápidamente obtiene un ejemplo de estos comportamientos y le da al amargado segundo clarinetista Bo la promesa maldita de un solo. Como era de suponer, tendrá consecuencias a largo plazo. La orquesta es el último gran éxito de la televisión danesa.

'Invasión secreta' (21 de junio, Disney+)

Así es la serie: En la nueva serie de Marvel Studios, Nick Fury se entera de una invasión clandestina en la Tierra por parte de una facción de Skrulls metamorfos. Fury se une a sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y el Skrull Talos, que ha hecho su propia vida en la Tierra. Juntos emprenderán una carrera contrarreloj para frustrar la inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad.

'Sister Boniface Mysteries' T2 (21 de junio, Cosmo)

Así es la serie: En la segunda temporada, la hermana Boniface (Lorna Watson) hace jaque mate a un asesino en un campeonato de ajedrez, visita una emisora de radio pirata, se enfrenta a un aquelarre de brujas y defiende su propia reputación cuando se cuestiona la condena de su mayor adversario.

'Queremos el divorcio' (22 de junio, Netflix)

Así es la serie: Son muchas las series y películas que tratan del divorcio y sus dificultades. Pero en esta comedia romántica japonesa, la pareja protagonista se alía en secreto para conseguir divorciarse. ¿Lograrán lo su objetivo teniendo en cuenta todos los obstáculos que se confabulan en su contra? La vida matrimonial de un político primerizo y su mujer, una famosa actriz, no va nada bien. Pero cuando deciden separarse, ni sus padres ni sus agentes se lo permiten. Pese a todo, resueltos a lograr su objetivo, marido y mujer irán avanzando hacia su meta: el divorcio.

'And Just Like That' T2 (22 de junio, HBO Max)

Así es la serie: Una nueva temporada de la continuación de Sexo en Nueva York, que continúa las andanzas de Carrie Bradshaw y compañía en la Gran Manzana. No hay detalles sobre el argumento a estas alturas.

'El pasado no duerme' (22 de junio, Netflix)

Así es la serie: Un policía de capa caída y una joven aspirante a fiscal reabren, cada uno por su cuenta, un caso de asesinato... y con él destapan la caja de Pandora. Ese impulso los empuja a la sangrienta trama de una conspiración que corroe las entrañas del cuerpo policial. ¿Estarán también implicados los más altos cargos de la judicatura? ¿O acaso gira todo en torno al devastador atentado terrorista que conmocionó a la ciudad hace un año y medio?

'La isla Calavera' (22 de junio, Netflix)

Así es la serie: Nueva serie de animación del MonsterVerse, el universo cinematográfico impulsado por Legendary y Warner Bros que ha dado pie a filmes como Kong: Skull Island y Godzilla: Rey de los monstruos. El grupo de exploradores que rescata a Annie (Mae Whitman) del mar no podían saber que su acto de heroísmo los conduciría a la peligrosa isla Calavera. En este lugar enigmático, moran seres extraños y monstruos aterradores, incluido el más poderoso de los titanes: Kong. Brian Duffield (Oso vicioso, De amor y monstruos) es el creador, guionista y productor ejecutivo.

'El glamour' (22 de junio, Netflix)

Así es la serie: El glamur es la historia de Marco Mejía, un joven queer no conforme con su género atrapado en una existencia estancada hasta que consigue un empleo a las órdenes de Madolyn Addison (Kim Cattrall), la legendaria magnate del maquillaje. Esta experiencia será la primera oportunidad para Marco de reflexionar sobre lo que desea de la vida, descubrir su auténtica personalidad y averiguar qué significa para él ser queer.

'Swagger' T2 (23 de junio, Apple TV+)

Así es la serie: Inspirada en las experiencias de la superestrella de la NBA Kevin Durant, “Swagger” explora el mundo del baloncesto juvenil, y cómo los jugadores, sus familias y entrenadores caminan sobre la delgada línea entre los sueños y la ambición, y el oportunismo y la corrupción. Fuera de la cancha, la serie revela cómo es crecer en Estados Unidos.

'Sofía y la vida real' (23 de junio, HBO Max)

Así es la serie: Por primera vez, una serie documental se sumerge en ocho décadas de historia a través de un personaje decisivo para entender la evolución de la Corona española: La Reina Sofía. Esta es la historia de una reina que reinó en España durante cuatro décadas críticas en la historia de España entre la dictadura franquista y la democracia.

'Soy Virgo' (23 de junio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Comedia de humor negro y fantasía sobre Cootie (Jharrel Jerome), un joven negro de Oakland (California) de 4 metros de altura. Tras crecer escondido, pasando el tiempo a base de cómics y programas de televisión, se escapa para experimentar la belleza y las contradicciones del mundo real. Entabla amistades, encuentra el amor, se desenvuelve en situaciones incómodas y se encuentra con su ídolo, un superhéroe real llamado El Héroe (Walton Goggins). Soy Virgo es una odisea mítica que cuestiona el propósito de la odisea mítica.

'Barrabrava' (23 de junio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Una historia de familia, traición y poder, donde el fútbol solo es un medio para tener el control.

'Black sunday' (23 de junio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Sumo es un joven argentino que aterriza en Bilbao junto a su mejor amigo Luca, en busca de crecer y triunfar en el mundo de la música electrónica. Durante su estancia, Kila, su amiga española, les presenta a Rulo, un proveedor de pastillas de la discoteca donde suelen frecuentar. Para tratar de sobrevivir hasta que su sueño se haga realidad, Sumo se ve tentado por el negocio de las drogas. Cegado por el dinero fácil, su ambición comienza a crecer. Al perder una enorme cantidad de pastillas, se ve envuelto en una deuda de negocios turbios con un excéntrico jefe narco. Coproducción argentina-española y escrita, dirigida y producido por Ludmila Wagnest, con Mina El Hammani en su reparto.

'Titanes' T4 y Final (25 de junio, Netflix)

Así es la serie: Tras salvar Gotham, los Titanes emprenden el camino de vuelta a San Francisco. Sin embargo, tras una parada en Metrópolis, se ven en el punto de mira de un culto supernatural que supondrá un desafío como nunca habían tenido.

'Las noches de Tefía' (25 de junio, Atresplayer Premium)

Así es la serie: Entre 1954 y 1966 existió, en un paraje desértico de Fuerteventura, un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, uno de tantos lugares donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, fue implementada para incluir también a los homosexuales. En el año 2004 Airam Betancor, uno de aquellos presos homosexuales, se ve obligado a recordar los diecisiete meses de trabajo forzado que padeció en la colonia cuando apenas tenía veinte años. Las investigaciones de un documentalista que intenta dar voz a la historia de silencio de la colonia penitenciaria fuerzan a Airam a hacer un doloroso ejercicio de memoria que provocará muchos problemas en su vida.

Nuestro reportaje del preestreno, por Marcos Méndez: 'Las noches de Tefía' se presenta como la luz de la imaginación y la memoria ante las heridas del franquismo