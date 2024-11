Javier Bardem se queda en TV y se alía con Spielberg, Scorsese y Apple para convertir 'El cabo del miedo' en serie

Después de Monstruos, el futuro a corto plazo de Javier Bardem pasa por mantenerse en la televisión estadounidense. El actor español cambiará de plataforma, de Netflix a Apple TV+, pero manteniendo alianzas de primer nivel para un ambicioso nuevo proyecto, que parte de una historia de sobra conocida.

Bardem ha sumado fuerzas con Martin Scorsese y Steven Spielberg para poner en marcha Cape Fear, una nueva versión sobre la novela The Executioners de John D. MacDonald que ha dado pie a dos películas, El cabo del terror, de J. Lee Thompson, en 1962, y El cabo del miedo, dirigida por Scorsese y con Robert De Niro como villano, en 1991.

Precisamente Bardem se encargará de ese mismo rol inmortalizado por De Niro en aquella, así como por Robert Mitchum con antelación: el del pérfido Max Cady, en una versión en forma de miniserie que ya tiene la luz verde formal en Apple TV+, según recoge Deadline. El ganador de un Oscar por No es país para viejos será así el máximo protagonista, además de productor ejecutivo.

Adaptación en miniserie de 10 episodios

Del desarrollo de esta nueva versión, con sensibles cambios sobre el material original, es Nick Antosca (The Act, Channel Zero, productor ejecutivo de Chucky). Dividida en 10 episodios, este thriller de aire hitchcockiano (no en vano, Alfred Hitchcock estuvo vinculado inicialmente a El cabo del terror) pretende servir como una aproximación a “la obsesión de Estados Unidos por el true crime en el siglo XXI”.

En el eje de esa historia, un feliz matrimonio de abogados a los que Cady, un asesino con el que cruzaron sus caminos en el pasado, volverá a acechar una vez salga de prisión. En el libro original, así como en las dos películas previas, solo Steve Bowden era abogado.

De la producción se encargarán UCP, división televisiva de Universal Studio Group, y Amblin Television. Es decir, todo se mantiene bajo el ala de Universal, major que auspició ambos filmes, y de Amblin Entertainment, que produjo la versión más reciente. Esta compañía, fundada en 1981 por Spielberg, Kathleen Kennedy y Frank Marshall, ya había trabado una positiva colaboración con Apple TV+, donde acabó aterrizando Masters of Air tras ser descartada por HBO.

La vinculación con el proyecto de Spielberg no ha de extrañar si tenemos en cuenta que inicialmente había estado involucrado con El cabo del miedo, en paralelo a los avances de Scorsese con lo que acabará siendo La lista de Schindler. Ambos, buenos amigos, decidieron intercambiarse los proyectos.

Bardem ya ha colaborado con Apple en 'F1'

Lo próximo de Bardem, por su lado, también pasará por el circuito de Apple: se trata del filme deportivo F1, junto a Brad Pitt. Dirigida por Joseph Kosinsky (Top Gun: Maverick) se estrenará en verano en cines españoles, con distribución de Warner Bros.