Movistar Plus+ rueda 'Segunda muerte', thriller con la demencia como fondo con Georgina Amorós y Karra Elejalde

Movistar Plus+ ha puesto en marcha una nueva ficción española. Segunda muerte es el título de esta producción original, en colaboración con DLO Producciones, que ha comenzado este mes de septiembre su rodaje, con Georgina Amorós y Karra Elejalde como protagonistas.

Creada por Agustín Martínez, integrante de Carmen Mola y responsable de La caza: Monteperdido, este proyecto es un thriller con la demencia como telón de fondo. Se centra en una auxiliar de policía (Amorós) y en su padre (Elejalde), una leyenda de la UCO recién jubilado, que se ve envuelta en una investigación criminal en un tranquilo pueblo pasiego. Cantabria está albergando sus grabaciones, con la ciudad de Liérganes como escenario fundamental.

Junto a Amorós y Elejalde participan en Segunda muerte Joel Bosqued, Aria Bedmar, Paula Morado, Antonio Navarro, Fernando Guallar, Maribel Salas, Arturo Querejeta, Sara Vidorreta, Andrea Ros, Veki Velilla, Kandido Uranga, Karmele Larrinaga, Javier Lago y Javier Barandiarán. Junto a Martínez, escribe la serie Isa Sánchez, guionista de Malaka y El ministerio del tiempo, mientras que de la dirección se encargan Álex Rodrigo (El embarcadero, La casa de papel) y Óscar Pedraza (Patria).

“Encontramos muy pocas veces guiones con esa calidad”

La serie se presentó en el Festival de Cine de Santander con la presencia de Elejalde, Martínez, Rodrigo y la productora Susana Herreras (Movistar Plus+). Esta última se mostró elogiosa con el material. “En Movistar Plus+ nos encantan los thrillers, los thrillers donde los personajes y el lugar donde se desarrollan son muy importantes. Y el guion que nos llegó de Agustín era muy diferente. Encontramos muy pocas veces guiones con esa calidad de desarrollo de personajes y donde el lugar donde se desarrollan es superimportante para lo que se está contando”, señala Herrera, que recuerda que venían de haber rodado en la misma comunidad otra serie, Galgos. “Nos hemos enamorado y hemos repetido casi inmediatamente. Para nosotros era un incentivo”.

“El título de la serie viene de jugar con varios conceptos”, aporta Martínez. “Por un lado, el caso con la aparición de un cadáver que no debería de estar ahí, porque en realidad murió siete años antes. Es la segunda muerte de este cadáver. Pero estamos hablando de un thriller que es también una historia de personajes. Uno de ellos, el de Karra Elejalde, que es un personaje con demencia senil, ahí hay otro concepto muy importante dentro de la serie, no solo la segunda muerte, sino la primera muerte. Cuándo llega la primera muerte y cuándo llega la segunda muerte de un ser humano”.

“Vivimos una intriga apasionante sobre una trama criminalística de un cadáver, pero hay un motor de suspense y de tensión por encima de ellos que es si un padre y una hija se van a dar un abrazo o no”, añade por su lado Rodrigo, que explica las diferencias con otras series previas como La casa de papel. En esa última, analiza, “te aproximas desde una necesidad todo el rato de jugar con la ansiedad máxima, las preguntas del espectador son quién va a morir, cuándo va a morir, qué giro va a haber... Y de pronto, cuando agarras Segunda muerte y lees el texto, el ángulo desde el cual tú atacas la serie es radicalmente distinto, es un ángulo emocional en la relación de personajes que trasciende la trama”.

Elejalde afronta un personaje con principio de demencia senil. “Quien no ha conocido a un abuelo, a un tío, a papá o mamá que lo tiene”, se pregunta el actor, que explica que su propia madre lo padece. “La demencia tiene muchas fases. En el caso de mi personaje, ex UCO de criminalística, un hombre muy tieso, muy pagado de sí mismo, se lo han diagnosticado tardíamente. La primera reacción con la enfermedad es sentir vergüenza, no gusta, se intenta disimular... en la serie la mayor preocupación de mi personaje no es la demencia senil, es la relación con mi hija”, apunta sobre el conflicto que asume. “Tiene otros frentes que le crean más inquietud y muchas veces no piensa lo que dice y muchas veces no dice lo que piensa”.

Sinopsis de 'Segunda muerte'

En una cabaña aislada del paradisiaco valle pasiego del Miera, Sandra, una joven auxiliar de policía, halla un cadáver que no debería estar ahí. Lo extraño es que se trata de Juliana, una mujer que ya fue enterrada hace años. ¿Puede alguien morir una segunda vez?

Sandra atraviesa un momento personal complicado e intentará mantenerse al margen de la investigación: Castro, pareja y padre de su hijo de seis años, está a punto de salir de la cárcel. Sandra ha criado sola al niño, y desde hace unos meses cuida también de su padre, Tello, un reconocido exagente de la UCO con principio de demencia senil, con el que tanto Sandra como Castro mantienen una complicada relación. Un giro inesperado en la investigación del caso involucrará a Sandra, y acabará con su tranquilidad y la del lugar.

Además de Liérganes, Segunda muerte se rueda en lugares emblemáticos como el Balneario, Casa de los Cañones, la estatua del Hombre Pez, el río Miera o el cementerio. También la playa de Langre, la papelera Sniace y el túnel de la Engaña.

Como toda ficción original de Movistar Plus+ y con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de las mismas, la serie cuenta con un Plan de Sostenibilidad definido para las fases de preproducción, rodaje y postproducción. Al término del rodaje, se emitirá un informe de resultados que incluirá, tanto el cálculo de la Huella de Carbono de la producción como las medidas de sostenibilidad implantadas y su eficacia. Este cálculo será verificado por una entidad externa e independiente que acreditará la validez del mismo.