'La Promesa' revela el turbio secreto de uno de sus protagonistas: ¿Qué le pasó a don Carlos, el profesor?

La Promesa continúa su exitosa andadura en La 1, donde se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada en Televisión Española. La ficción, que junto a el Grand Prix y 4 estrellas copa también lo más alto del ránking de emisiones más vistas en diferido durante el mes de julio, ha sorprendido este miércoles a sus fieles seguidores al desvelar el secreto mejor guardado de uno de sus protagonistas: don Carlos, el profesor.

Una noticia de impacto, un oscuro secreto y una contratación sorpresa: el avance semanal de 'La Promesa' en TVE

A comienzos de esta semana, Simona y Candela celebraron el regreso de don Carlos, aunque enseguida sospecharon que el hombre no estaba contando toda la verdad sobre lo que le ocurrió en su ausencia en el palacio. En el episodio de este martes, las cocineras ejecutaron un plan para descubrir lo que le había pasado al personaje y le tendieron una trampa que finalmente ha dado sus frutos.

Don Carlos revela su secreto

Simona y Candela no pararon hasta sonsacar la verdad al maestro: “Por qué nos ha mentido?”, le preguntaron. “Yo no les he mentido”, respondió el profesor. “Eso no es verdad, le hemos tendido una trampa para ponerle a prueba y usted ha caído de lleno en ella”, le soltaba Candela antes de hacerle saber que se dieron cuenta de que les había engañado con su caída, ya que les había dicho a cada una de ellas una hora diferente a la que, supuestamente, se habría producido.

“No sé cayó usted por ningún terraplén”, insistió Simona. “Ni a la media noche ni al alba. Esas heridas se las ha hecho alguien”, recalcaba su compañera segundos antes de que don Carlos lo contase todo al no poder aguantar la presión. “Fue mi hija”, soltó el protagonista, dejando en shock a las cocineras, en una información que marcará el rumbo de las próximas tramas.

Avance de los próximos capítulos

Capítulo 161 (jueves 10 de agosto)

Jana cada vez está más cerca de descubrir toda la verdad sobre su pasado. Salvador accede a que un amigo médico de Abel le vea el ojo y le diga si hay alguna posibilidad de recuperar la vista. Esta noticia acercará las posiciones de Salvador con Lope y María Fernández. Pía regresa tras la declaración por el asunto de Gregorio. Carlos explica a las cocineras cómo su hija se ha convertido en su peor enemigo. Las cocineras le prometen que le guardarán el secreto.

Petra consigue que Feliciano sea contratado en La Promesa como lacayo, algo que no será visto con buenos ojos por el resto del servicio. Ante el mal ambiente que hay en La Promesa por la presencia de Fernando y Margarita, Jimena propone a Manuel algo que cambiará radicalmente la vida de la familia Luján.

Capítulo 162 (viernes 11 de agosto)

Petra protesta por las tareas que le encomiendan a Feliciano, más propias de un mozo que de un lacayo, y acusa a Rómulo y a Pía de querer vengarse de ella. Las cocineras encuentran una peculiar solución para el problema de Carlos con su hija. Fernando y Margarita siguen presionando para que Cruz y Alonso no se entrometan en el destino de Martina, pero ellos hacen oídos sordos. Abel le confirma a Pía que es posible que el envenenamiento al que la sometió Gregorio pueda haber afectado a su futuro bebé.