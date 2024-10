'Slow Horses' certifica su renovación por una temporada 6 en Apple TV+, con la cuarta recién terminada

Slow Horses sigue ampliando su vida en Apple TV+. La aclamada adaptación televisiva de las novelas de Mick Herron, con Gary Oldman como protagonista, ha logrado la renovación por una sexta temporada en el servicio de streaming de Apple.

El anuncio tiene lugar apenas días después de que la ficción, a cargo de Will Smith (Veep, The Thick of It), haya dado por concluida la cuarta temporada, y cuando ya contaba con la quinta más que asegurada. El último episodio de la tanda está disponible desde el miércoles 9 de octubre en Apple TV+.

Primeros apuntes de la temporada 6

Para quien no la conozca todavía, Slow Horses sigue a un disfuncional equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en un “vertedero” del MI5 conocido como 'La Ciénaga'. Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante e irascible cabecilla de los espías que han acabado en La Ciénaga debido a graves errores en su carrera.

“En la sexta temporada nos encontraremos a los personajes en plena huida, mientras Diana Taverner los involucra a todos en un juego fatal de represalias y venganza”, avanza Apple TV+. A juzgar por el ritmo de producción que ha mantenido hasta el momento la serie, lo lógico sería que esta sexta temporada de Slow Horses llegue en algún momento de 2026.

El caballo de batalla de Apple TV+

No es de extrañar que la compañía mantenga en activo a estos Slow Horses, que han ido ganando adeptos desde su estreno en 2022. Especialmente tras el aparente final de Ted Lasso, y con permiso de The Morning Show, se ha confirmado como el título de referencia dentro del catálogo de la streamer, tal y como demuestran las elogiosas críticas que temporada a temporada se le han dedicado.

Junto a Gary Oldman, que ha insinuado en los últimos tiempos que el de Jackson Lamb podría ser su último gran personaje antes de retirarse, Slow Horses cuenta con Kristin Scott Thomas, Jack Lowden y Jonathan Pryce en su reparto, entre otros. Hugo Weaving (Matrix, El señor de los anillos) fue el principal fichaje de la temporada 4.