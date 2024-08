'The Acolyte', cancelada: Disney+ y Lucasfilm deciden no dar una segunda temporada a la serie de Star Wars

Lucasfilm y Disney+ han decidido cancelar a las primeras de cambio The Acolyte, la serie del universo Star Wars protagonizada por Amandla Stenberg y Lee Jung-jae (el protagonista de El juego del calamar), que ni tan siquiera tendrá una segunda temporada en la plataforma.

Así lo ha adelantado Deadline, que explica que apenas un mes después de lanzarse el octavo y último capítulo de su primera temporada, el gigante estadounidense ha decidido no continuar con su historia, que quedará por tanto abierta tras su despedida; después de haberlo preparado, presentado y promocionado como el nuevo gran proyecto de Star Wars para Disney+.

El motivo, aunque las plataformas insistan en hablar en otros términos, es el de siempre: sus audiencias no han sido suficientes. Aunque debutó muy bien en los ránkings de Nielsen, como todos los productos con el sello de Star Wars, fue perdiendo seguimiento y salió del Top-10 ya en su tercer episodio, no volviendo a entrar en él hasta su capítulo final, que además se calcula que es el menos visto de todas las producciones de la saga.

Al ser una ficción de alto nivel, y por lo tanto muy costosa, no ha alcanzado el listón de Disney para ser renovada. Su showrunner, Leslye Headland, había declarado recientemente que ya había presentado sus ideas y líneas maestras de por dónde continuaría la historia. Pero no podrá llevarlas a cabo.

The Acolyte mantenía una buena valoración para los críticos y especialistas, pero había dividido a los fans de Star Wars (no sólo por su intento de boicot ultraconsevador). Lo que la hacía especial es precisamente lo que muchos no toleraban: por primera vez, una producción audiovisual de la saga mostraba las sombras de los Jedi. Siempre presentados como infalibles, se atrevía a demostrar sus errores e incluso a apuntar a su corrupción. Y hasta se acercaba a los Sith para empatizar con ellos y comprender por qué odian tanto a los Jedi.

Lo que para los críticos y especialistas había sido un soplo de aire fresco en el universo ultraexplotado de Star Wars desde que Disney adquirió Lucasfilm, para los fans más acérrimos de la saga ha sido casi un insulto. Y como ellos son los que principalmente consumen los productos de su universo, los resultados de la serie no han acabado de despegar, llevando a Disney+ a cancelarla dejando su historia abierta sin final cerrado.

The Acolyte se presentó como un thriller de misterio que llevaba a los espectadores a una galaxia de secretos sombríos y poderes del lado oscuro emergentes en los últimos días de la era de la Alta República, en el máximo esplendor y poder de los Jedi. Una ex Padawan se reúne con su Maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás imaginaron. El reparto también incluía a Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman y Carrie-Anne Moss.