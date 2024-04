Ana Terradillos interrumpe a Pere Aragonès en Telecinco por hablar de “presos políticos”: “Mal vamos”

Tenso momento el acaecido este martes a primera hora en La mirada crítica de Telecinco. Ana Terradillos contaba con la participación del presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. El dirigente intervino en directo para hablar de su intervención en el Senado defendiendo la ley de amnistía en la Comisión General de Comunidades Autónomas. El hecho de que, durante sus respuestas, hablase de “presos políticos” hizo que la presentadora le llamase la atención.

“Ha dicho ya en dos ocasiones lo de presos políticos. Perdona que le moleste, pero creo que en España no hay presos políticos... Esa es su opinión pero yo considero que en España no hay presos políticos”, reiteró la periodista, ante la que el invitado se defendió. “Ahora ya no”.

Ahora bien, Terradillos persistió: “Mal vamos si seguimos usando estos términos, porque entonces no llegaremos a ningún acuerdo”. La presentadora de Telecinco quiso cambiar rápidamente de tema, pero Aragonès insistió en tomar la palabra.

“Yo voy a usar la terminología que considere adecuada, con todo el respeto. Ahora no hay presos políticos, y digo que sí hubo nueve presos políticos. En todo caso es mi opinión y respeto la suya, si cree que no es así”, aseveró, tratando de encontrar un punto de conciliación. “Como respeto su opinión y le he dejado en dos ocasiones hablar de presos políticos, creo que convenía también, que yo dijese la mía”.