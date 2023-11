Laura Bozzo siembra la duda sobre las votaciones en 'GH VIP' y vuelve a amenazar con abandonar

Laura Bozzo sigue convencida de que será la próxima expulsada de GH VIP. Tanto, que este martes volvió a amenazar con abandonar el reality de Telecinco tras conocer que Michael era el salvado por los espectadores y que ella tendrá que jugarse la eliminación contra Zeus Montiel en la gala del jueves.

“Ya sé de qué va este juego”, expresó la concursante tras saber, de la mano de Lara Álvarez en el Última hora, la decisión de la audiencia. “¿De qué crees que va?”, le preguntó la presentadora, que captó su tono desafiante.

Aunque Bozzo dijo no querer entrar en detalles, sí sembró la duda sobre el programa. “Qué raro me parece que toda la gente me quiera y de repente todo el mundo me odie. Pero no tengo problema. Yo cojo ahora mis maletas y me voy, hablo con el Súper y me voy”, afirmó la participante.

Lara le recordó que “todavía no se puede dar nada por supuesto” ya que son dos los candidatos a salir, pero la presentadora peruana siguió en sus trece: “Con todo respeto, de lo que yo sé de televisión esto no lo entiendo. Como no lo entiendo, prefiero retirarme”, insistió.

Tras ver los porcentajes ciegos, que en ese momento estaban 48%-52%, la nominada reiteró su opinión: “Llegó un momento en el que yo veo cosas que no me convencen, entonces tal vez no sea la persona indicada para este juego que ya se sabe quién va a ganar”. Por ahora no ha abandonado.