La 'pelea' de la ministra Pilar Alegría con una avispa en pleno directo en Telecinco: “Ha sido una entrevista de alto riesgo”

Pilar Alegría ha vivido una “entrevista de alto riesgo” en La mirada crítica. Pero no por las preguntas de Ana Terradillos, sino por la avispa que estaba rondando su cara mientras hablaba con la presentadora de Telecinco desde los jardines del Palacio de la Moncloa. “Perdón, que está pasando por aquí una avispa”, se disculpaba la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte a la vez que intentaba zafarse de tan incómoda 'invitada'.

“Que no le pique, que no le pique. A ver si la vamos a liar y salimos usted y yo en todos los virales”, le pedía, mientras tanto, Terradillos. “¿Te imaginas? Esto se nos hacía viral rápidamente”, respondía Alegría, que hasta ese momento estaba hablando, en calidad de portavoz del Gobierno, de la renovación del CGPJ.

Al final de su charla, Terradillos retomó la anécdota para definir la entrevista como “de alto riesgo”. Una definición que hizo con conocimiento de causa: “Oye, yo soy alérgica a las avispas. Si me pica una avispa, me rio yo de las entrevistas”. “Alérgica no soy, pero virales nos hubiéramos hecho. Tiene razón”, aseguró, por su parte, Alegría. “Que hablen bien o mal, la cosa es que hablen. Esto dicen que es así. Yo no lo sé”, comentó, ya por último, la presentadora de Mediaset.