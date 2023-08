Movistar Plus+ lanza el teaser de 'That's My Jam España' con el mes de estreno y “a ritmo de Valls”

Movistar Plus+ ya calienta motores para estrenar la versión española de That's My Jam, el show de NBC presentado por Jimmy Fallon. La adaptación de este formato cuenta con Arturo Valls como maestro de ceremonias - del que también es productor- y llegará a la plataforma el próximo mes de octubre.

El programa dejará ver un aperitivo en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz el viernes 8 de septiembre. Allí contarán con el presentador, con Juan Andrés García Ropero 'Bropi' (Director de Entretenimiento de Movistar Plus+), Ángel Ayllón (Gerente de Entretenimiento) y José Miguel Contreras (productor ejecutivo de Lacoproductora).

Para ir abriendo boca, Movistar ha lanzado un teaser en el que Valls ejerce de director de orquesta, indicando el ritmo, la entrada y la salida de la sintonía del nuevo programa. Una promo que se suma a la primera que lanzó la plataforma con el propio Fallon mostrando su entusiasmo por la adaptación de su programa.

“Hola a todos, soy Jimmy Fallon y estoy entusiasmado porque 'That's my Jam llegará pronto a España. Descúbrelo en Movistar Plus+ con Arturo Valls”, dice el estadounidense y Valls se emociona.

Así es la versión española de 'That's My Jam'

La adaptación española es la sexta versión internacional del formato, que también se ha adaptado o se está adaptando en la actualidad por NBC Universal Formats en lugares como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Mongolia.

Se trata de un gran show donde dos parejas de estrellas invitadas participan en pruebas y singulares retos para demostrar sus habilidades y conocimientos musicales.

La versión original de That's My Jam, presentada por Jimmy Fallon, está producida por Universal Television Alternative Studio junto a la productora de Jimmy Fallon, Electric Hot Dog. Mientras que la de nuestro país corre a cargo de Movistar Plus+, Lacoproductora (PRISA Media) y Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios (un departamento de Universal Studio Group).