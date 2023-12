Netflix lanza el tráiler de 'No me llame Ternera', el documental de Évole sobre ETA, que tiene fecha de estreno

Netflix ha descubierto por fin el tráiler de No me llame Ternera, el documental producido y codirigido por Jordi Évole, junto a Màrius Sánchez, donde entrevista al exdirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera.

El trabajo de Producciones del Barrio, que se pudo ver en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, llegará al catálogo de la plataforma el 15 de diciembre, siendo este uno de los estrenos que más expectación y revuelo había causado en los últimos meses.

“Les aseguro que lo hemos hecho con una enorme responsabilidad periodística, con un absoluto respeto hacia las víctimas, y con la voluntad de que las generaciones más jóvenes conozcan uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente”, dijo Évole en el marco del certamen cinematográfico, cuya sección Made in Spain inauguró este No me llame Ternera.

El documental, de 100 minutos, ofrece la “tensa y exhaustiva conversación” con Ternera, conversación que “ha permitido a una víctima del conflicto resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años”. “Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara”, dice el presentador en el avance.

“Su nombre no solo es sinónimo de terrorismo, de brutalidad, de crueldad... Y a la vez le consideran una pieza clave para que llegase ese fin de la violencia”, añade el rostro de laSexta, reconocido por este proyecto en los Premios Periodismo Vasco 2023 de la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas.